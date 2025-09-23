A- A+

Artes Visuais "Meu Brasil Interior": Caixa Cultural recebe exposição da artista popular alagoana Roxinha Lisboa Mostra abre ao público nesta terça-feira (23) e segue em cartaz até o dia 23 de novembro

A exposição “Roxinha Lisboa - Meu Brasil Interior” entra em cartaz na Caixa Cultural nesta terça-feira (23), a partir das 19h. A mostra é dedicada à obra da artista popular alagoana Maria José Lisboa da Cruz, mais conhecida como Roxinha.

Dividida em três seções, a exposição reúne mais de 80 obras, promovendo um mergulho no universo criativo da artista. A proposta é percorrer diferentes momentos da carreira dela, com realização da Orb Cultural e patrocínio da Caixa e do Governo do Brasil.

A seção “Casa Ateliê de Roxinha - Vida no interior” traz fragmentos da casa da artista, em Lagoa de Pedra, no sertão de Alagoas. “Novelas da vida – A arte e a TV no imaginário brasileiro”,recria cenas icônicas e personagens através de obras e objetos.

Por último, o público vai encontrar o espaço interativo “Cartas para Roxinha - Uma conversa com a arte”. É lá que os visitantes podem escrever cartas e criar desenhos que serão enviados à artista.

Essa é a primeira parada de uma temporada itinerante que passará por sete capitais brasileiras. Depois do Recife, a exposição passará por outras unidades da Caixa Cultural, em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Serviço:

Exposição “Meu Brasil Interior”, de Roxinha Lisboa

Quando: Abertura nesta terça-feira (23), às 19h; Visitação até 23 de novembro, de terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Onde: Caixa Cultural (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



Veja também