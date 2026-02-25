"Meu coração já sabia", diz Maxiane no "café com o Eliminado" após saída do BBB 26
Sexta eliminada da edição, pernambucana fala sobre intuição antes do paredão, admite 'hiperfoco' em rival e reage a descoberta envolvendo Breno
Eliminada com 63,21% da média dos votos no sexto Paredão, Maxiane participou do tradicional Café com o Eliminado, no Mais Você, com Ana Maria Braga. Logo no início da conversa, a influenciadora contou que já pressentia a saída.
"Sou muito intuitiva. Desde que fui para o Paredão, eu não conseguia dormir. Pedi muito para minha fé: se eu tiver que sair, me mostra. Naquela noite sonhei com meu irmão. Meu coração já sabia que eu ia embora", revelou.
Embates e 'hiperfoco' em Ana Paula
Durante o bate-papo, Maxiane refletiu sobre os conflitos com Ana Paula Renault, apontados por muitos espectadores como decisivos para sua eliminação.
Leia também
• BBB 26: Madrugada tem aposta em Paredão falso, troca de quartos e racha entre aliados
• Big Brother Brasil: Maxiane é eliminada do reality com 63,21% dos votos
"Acredito que esse embate pode ter me colocado fora da casa. Mas é um jogo", avaliou.
A ex-sister também reconheceu excessos. "Talvez eu tenha pecado por ter esse hiperfoco. Tem falas minhas que não me orgulho. É preciso ter humildade para reconhecer', admitiu. Apesar disso, afirmou que nunca entrou no reality com a intenção de fixação estratégica: "Foi tentando acertar.'|
Surpresa com Breno
Um dos momentos que mais a impactaram fora da casa foi descobrir que Breno teria incentivado um confronto entre ela e Ana Paula. A revelação a deixou surpresa.
"Eu jamais imaginaria que sairia dele. Para mim, ficou muito clara a falsidade", afirmou.
Veja alguns dos principais momentos que Maxiane teve embates com Ana Paula:
Autocrítica e novos aprendizados
Ainda assimilando as informações vistas após a eliminação, Maxiane disse que está "tomando consciência" do que aconteceu no jogo. "Quero reconhecer minhas falhas e pedir perdão pelo que for necessário", declarou.
Fora da casa, ela agora revisita sua trajetória e admite que o confinamento expõe lados inesperados da própria personalidade. "O jogo faz você conhecer versões suas que você nunca imaginou "
No final, a ex-sister se emociona com um depoimento de sua amiga Joelma Mascena. "É uma das minhas melhores amigas, é a madrinha do meu filho, é a pessoa que topa todas as minhas loucuras. É minha parceira, alma gêmea, e eu te amo Joelma Mascena", diz chorando.