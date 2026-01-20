'Meu dia sempre foi seu dia': Francisco homenageia Preta Gil em primeiro aniversário sem a mãe

A- A+

Francisco Gil usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para lembrar a mãe, Preta Gil, no dia em que completa 31 anos. A data coincide com os seis meses da morte da cantora, e o músico compartilhou em seu perfil no Instagram uma mensagem em que reflete sobre luto, memória e a relação que mantinha com ela.

Francisco Gil é filho único de Preta Gil, fruto do relacionamento da cantora com o ator Otávio Müller.

No texto, Francisco lembrou a relação próxima que mantinha com a artista e o significado do dia 20 de janeiro para os dois. "Hoje eu faço aniversário. 20 de janeiro, ela dizia ser o dia em que ela se realizou, e todo ano ela tava lá para me reafirmar isso", escreveu.

O músico também comentou sobre o processo de luto e a forma como tem lidado com a ausência. "Hoje também faz seis meses que eu tento realizar e compreender essa nova dimensão de presença que minha mãe se tornou. A saudade que só aumenta", afirmou.

Ao longo do texto, Francisco falou sobre a dor da perda e a decisão de seguir em frente, mesmo diante da saudade. "O amor que vive me invadindo e insistindo a todo instante para não deixar que a dor me tome. Eu escolho sorrir por ela. Eu escolho a felicidade e a alegria por ela", escreveu.

Ele também destacou sentir a presença da mãe em diferentes momentos do cotidiano, afirmando que é dessa sensação que vem a força para continuar.

"Passei os últimos dias ansiando por essa falta, ansiando pela saudade que eu sabia que hoje seria bem maior", disse.

Francisco ainda mencionou o lançamento recente de duas músicas, ocorrido na véspera do aniversário. Segundo ele, uma das faixas se tornou uma "canção de cura" e representa, para ele, a presença de Preta Gil.

Ao falar da família, destacou a união como forma de enfrentamento do momento. "Eu, o sobrinho, o irmão, o tio, o primo, nossa família. A gente se fortalece assim. Foi com ela que aprendi isso", escreveu, encerrando a homenagem com a frase: "Axé, mainha! Meu dia sempre foi seu dia também. Assim sempre será."

Amigos e familiares prestam homenagens

A publicação de Francisco Gil também recebeu apoio de amigos e artistas nos comentários.

A atriz Carolina Dieckmmann deixou uma mensagem ao músico: Você foi, é e sempre será a coisa que a sua mãe mais desejou, amou, festejou. Você é ela agora, e hoje a saudade é maior, mas ela vai estar mais perto também. Que você sinta esse amor imenso do tamanho que ela te ama. e que esse amor siga te abençoando... estou aqui pra você."

A ex-BBB Alane Dias, namorada de Francisco, também comentou a homenagem. "Esse amor tão forte e onipresente… você e ela sempre", escreveu.

Gilberto Gil, pai de Preta Gil, usou as redes sociais para marcar os seis meses da morte da filha, ao compartilhar uma foto ao lado da cantora. Já Flora Gil, madrasta de Preta, publicou um vídeo do último carnaval da artista em Salvador, em memória da data.

Preta Gil morreu aos 50 anos, no dia 20 de julho de 2025, nos Estados Unidos. Ela enfrentava um câncer no intestino desde 2023, passou por cirurgia considerada bem-sucedida, mas voltou a tratar a doença após o diagnóstico de metástase, em agosto de 2024.



