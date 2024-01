A- A+

viagem "Meu fotógrafo": Juliette posta stories de viagem em Portugal junto ao namorado Cantora participou do "Dança com as estrelas" português e realizou primeira apresentação internacional

Em Portugal para sua primeira apresentação internacional, Juliette Freire compartilhou, nas redes sociais, a viagem ao lado do namorado, Kaique Cerveny.

Neste sábado (20), ela participou do "Dança com as estrelas", programa da emissora portuguesa TVI apresentado por Bruno Cabrerizo e Cristina Ferreira. A campeã do "BBB" 21 publicou no Instagram vídeos em que mostra a rotina internacional com o amado.

Ela explicou que não conseguiu tirar boas fotos das roupas por causa do frio. Nos stories, ela brincou com Kaique, chamando de “meu fotógrafo”.

— Meu produtor fez uns vídeos, só que ficou rindo o tempo inteiro e eu não consegui me concentrar no meu conteúdo. Não gosto de frio, não fiz uma foto que preste.

Ironizando, Kaique respondeu à provocação da artista dizendo que ela estaria o “desmoralizando nas redes”. Eles estão juntos desde abril. Cerveny é atleta de crossfit.

Ela ainda aproveitou a situação para falar sobre como foi a experiência de se apresentar em Portugal.

— Estou besta, orgulhosa. Estava nervosa sem ser como eu seria recebida, afinal, as pessoas não me conhecem tão bem como no Brasil. Percebi que eles olham para mim, artisticamente, sem tanto rótulo. Olham se canto bem, se a performance está legal, se a qualidade da música é boa. Eu me sentir livre, eu estava segura do que eu estava fazendo e eles adoraram.

No sábado, Juliette postou o vídeo da apresentação no Instagram. Na legenda, a cantora escreveu: "Se tu não bota fé, no fim vai aplaudir! Nossa primeira performance solo internacional".

Juliette cantou "Sai da frente", que lançou no ano passado. Ela estava acompanhada de dançarinos. Personalidades como Giovanna Ewbank, Marina Ruy Barbosa e Sabrina Sato reagiram às imagens e publicaram emojis de aplausos.

Em Portugal, Juliette também gravará o clipe da música "Vida boa", em parceria com o cantor lusitano David Carreira. A estreia está prevista para este primeiro trimestre.

