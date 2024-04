A- A+

celebridades 'Meu imortal': Filha de Alain Delon posta nova foto do ator em meio a disputa familiar e rumores sob Filhos da lenda do cinema se enfrentam em batalha midiática após pai ser colocado em ''tutela reforçada''

Uma nova foto de Alain Delon relançou o debate sobre a sua saúde e a guerra familiar travada entre seus filhos. Conhecida como a filha preferida do ator, Anouchka Delon, 33 anos, postou nesta segunda-feira (22) em seu Instagram uma imagem do ator com a legenda: "Meu irmortal". Annouchka vem sendo acusada pelos dois filhos de Delon, Anthony, de 59 anos, e Alain-Fabien, de 29, pois eles acreditam que ela manipula o pai e esconde o seu estado de saúde do resto da família.

No post, Anouchka fez questão de frisar que a foto de forma consentida pelo pai. Muitos viram como uma alfinetada dela nos irmãos. Aos 88 anos, Delon sofre de vários problemas de saúde e no último dia 4 de abril foi posto sob proteção judicial em janeiro com o objetivo de "realizar um acompanhamento médico". Esta medida levou a uma tutela "reforçada", que vem sendo criticada por Anthony e Alain-Fabien. Osherdeiros estão em disputa judicial.

"Na sexta-feira de manhã, tirei uma foto do meu pai", escreveu Anouchka na legenda da foto. "Para mim. Uma lembrança dos nossos momentos juntos. Tomar café da manhã com ele me enche de gratidão infinita. É um momento único de doçura no meu mundo de brutos. Eu o achei lindo. Com seu olhar eterno de aço azul, intenso, de lutador, que me dá uma força inimaginável. Ele é meu imortal. Mostrei a ele a foto, ele a achou linda, tão linda que perguntei se poderia compartilhá-la com vocês, seu público que se preocupa com ele. Então, com a permissão dele, aqui está. E às suas preocupações ele responde: 'Não se preocupem'".

A tutela reforçada significa que um tutor administrará a conta bancária da pessoa protegida e pagará suas despesas. Delon está com a saúde debilitada desde que sofreu um acidente vascular cerebral em julho de 2019. Desde janeiro, seus filhos se enfrentam uma disputa judicial, paralela a uma batalha midiática.

Anouchka anunciou no final de março que apresentou um recurso contra os seus dois irmãos pela divulgação de uma conversa privada entre ela e o pai.

