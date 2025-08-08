A- A+

música "Meu lugar", "O bem", "Será que é amor": relembre e ouça os hits de Arlindo Cruz Cantor e compositor, um dos maiores sambistas de sua geração, morreu aos 66 anos

Ao longo de quase 50 anos de carreira, Arlindo Cruz se consolidou como um dos maiores hitmakers do samba. Nas rodas do Cacique de Ramos, no Fundo de Quintal, na sua amada Império Serrano e, depois, na sua jornada solo, ele imprimiu sua marca como compositor popular singular, dono de refrões marcantes e harmonias sofisticadas. O compositor, autor de sambas memoráveis, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos.

Arlindo Cruz tem 795 obras musicais e 1.797 gravações cadastradas no banco de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Um dos maiores sucessos da carreira de Arlindo Cruz é a canção "Meu lugar", que celebra uma Madureira idílica, doce homenagem do compositor ao bairro em que nasceu e foi criado. Composto por Arlindo e Mauro Diniz, o samba descreve o tal lugar como "cercado de luta e suor / Esperança num mundo melhor / E cerveja pra comemorar".

Nos anos 1990, Arlindo Cruz estabeleceu uma parceria firme com Sombrinha, com quem gravou os discos “Da música” (1996), "O samba é a nossa cara" (1997) e "Pra ser feliz" (1998). Foi com o amigo que ele compôs outro grande sucesso de sua carreira, "Ainda é tempo pra ser feliz", dos versos "Me cansei de ficar mudo / Sem tentar, sem falar / Mas não posso deixar tudo como está". Onipresente em rodas de samba Rio de Janeiro afora, a canção foi gravada por vários bambas, como Beth Carvalho e Zeca Pagodinho.

Arlindo tem várias canções românticas em seu repertório. "O que é o amor", parceria dele com Fred Camacho e Maurição, é uma das mais lembradas. Dessa leva, também destacam-se "Saudade louca", (com Acyr Marques e Franco Lattari) e "Chegamos ao fim" (com Pezinho).

Outro tema sempre presente nas canções de Arlindo é a religião. Adepto do candomblé, ele falou sobre deuses e orixás em diversas de suas canções. "Samba de nação", "Luz de Ogum" são algumas delas. Em "O bem", outro grande sucesso, o sambista pede: "Quem tem fé pra rezar diz amém".

Veja também