"Meu melhor amigo": as homenagens da namorada de Oliver Tree após morte do cantor

A- A+

Fiona Chernavskaya, namorada do cantor Oliver Tree, morto num acidente de helicóptero no Rio na manhã de domingo (14), fez homenagens ao artista e pediu respeito nesse momento de dor, especialmente em relação a fofocas de uma suposta traição.



No feed, ela compartilhou um álbum com imagens dos dois e a seguinte legenda: "Para o meu melhor amigo. Viajamos para 43 países e todos os sete continentes juntos. A magia, inspiração e alegria que trouxe à minha vida e aos outros nunca serão esquecidas ou substituídas. Sempre me dizia quando discutimos, se as coisas não derem certo nesta vida, vai me encontrar na próxima. Eu te amo, buggy".

Nos Stories, porém, ela abordou os comentários de que Oliver teria outras namoradas além dela.

"Obrigada por todas as palavras carinhosas. Agradeço imensamente todo o apoio neste momento. Há muitas pessoas que foram afetadas pela partida dele; por favor, demonstrem carinho a elas também", escreveu a namorada. "E, por favor, respeitem minha privacidade. Mantivemos nosso relacionamento muito íntimo. O que realmente não preciso ver são fofocas sobre outras mulheres com quem Oliver possa ter saído. Nós éramos monogâmicos. Neste momento, estou honrando meu parceiro e melhor amigo; qualquer outra coisa é irrelevante. Por favor, tenham um pouco de respeito."





Mais cedo, Jesse e Kimberly Nickell, pais do artista, agradeceram as dezenas de mensagens de apoio deixadas por amigos e familiares. "Que Oliver descanse em paz. Ainda estamos em choque, e ondas de tristeza continuam nos atingindo", afirmou o pai do músico.

Oliver Tree morreu no domingo, junto com outras cinco pessoas, após a colisão de dois helicópteros no céu do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio. As aeronaves caíram na Avenida das Américas, no quarteirão entre as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. Não houve sobreviventes.

Como foi o acidente?

Entre as vítimas estavam, além de Oliver, o produtor argentino Lucas Vignale, o influenciador argentino Gaspar Prim Díaz, conhecido como Gaspi, o DJ e produtor musical brasileiro Lucas Frota, e os pilotos Alexandre Souza e Charles Marsillac. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O helicóptero Bell 206B Jet Ranger, de prefixo PP-MAC, decolou do Aeroporto de Jacarepaguá, também na Zona Sudoeste do Rio, às 8h51. O destino era o Heliponto Piratas Mall, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A aeronave tinha capacidade para um piloto e cinco passageiros, mas viajava com um assento vago. A bordo estavam o piloto Alexandre Souza, Oliver Tree, que estava no Rio durante uma pausa em sua turnê internacional, o cineasta argentino Lucas Vignale, Gaspar Prim Díaz e Lucas Frota.

A outra aeronave envolvida no acidente era um Eurocopter AS350 B2, atualmente designado como Airbus H125 e popularmente conhecido como Esquilo, de matrícula PR-DJJ. Fabricado em 2012, o helicóptero tinha capacidade para até cinco pessoas. Ele havia deixado um passageiro no Aeroporto Santos Dumont, no Centro, às 8h46, e seguia para o Helicentro Guaratiba, na Zona Oeste.

Veja também