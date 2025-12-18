A- A+

STREAMING "Meu Namorado Coreano": cantora pernambucana participa de novo reality da Netflix Luanny Vital, de 26 anos, viajou para Seul com outras quatro brasileiras que também se relacionam com homens coreanos

A Netflix começa 2026 com uma nova produção brasileira no catálogo. No dia 1º janeiro, estreia na plataforma “Meu Namorado Coreano”, mistura de documentário e reality show, que acompanha cinco brasileiras em seus relacionamentos amorosos com homens coreanos.

Uma das personagens mostradas no programa é a pernambucana Luanny Vital. A cantora de 26 anos viaja até a Coreia do Sul para encontrar Si Won, seu namorado coreano que conheceu por meio de um aplicativo.

“Em quatro meses de relacionamento, ela viajou para a Coreia e aprofundou a relação, passando a considerar um futuro ao lado dele. Agora, Luanny retorna a Seul para resolver questões importantes que ficaram pelo caminho e entender como sua realidade de mãe solo se encaixa nas dinâmicas desse relacionamento em que expectativa e realidade nem sempre caminham juntas”, diz o comunicado enviado pela Netflix.



Luanny Vital é cantora de brega romântico e já gravou parcerias com nomes como Priscila Senna, Raphaela Santos e Taty Pink. Nas redes sociais, ela tem divulgados seus “bregoramas”, versões de músicas de doramas famosos ao estilo do ritmo pernambucano.

Além da recifense, “Meu Namorado Coreano” também acompanha Camila Kim e Katy Dias, de São Paulo, a brasiliense Mariana Tollendal e a mineira Morena Monaco. Juntas Capital da Coreia do Sul, as cinco colocam à prova suas expectativas, mostrando que a realidade é mais complexa do que a ficção consegue retratar.

O doc-reality foi produzido pela Floresta, produtora da Sony Pictures Television no Brasil, que também está por trás de “Ilhados com a Sogra”. O formato inédito levou 100 profissionais do Brasil e da Coreia do Sul a filmarem em Seul, durante 22 dias. A série será lançada na Netflix em duas partes, com os últimos episódios previstos para 8 de janeiro.

