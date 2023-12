A- A+

Festa no Agreste "Meu Natal": Caruaru ganha festa natalina com Thiago Freitas, Deb Lima e Fael Mariz O evento promete movimentar o Agreste no final de semana da festa natalina

Uma nova festa de Natal promete movimentar Caruaru e região no dia 23 de dezembro. O evento “Meu Natal” acontecerá a partir das 15h, no estacionamento da Faculdade Anhanguera. No line-up, Thiago Freitas, dono do hit “Outra Dose”, DJ Deb Lima, uma das DJs mais requisitadas do Nordeste, e o cantor Fael Mariz, que vem conquistando o público com o forró e piseiro.

Com assinatura da Agência Fama, os ingressos para o evento custam R$ 50 (Social) e R$ 80 (inteira) e podem ser adquiridos no Ticket Lounge Difusora e na Banca 3º Mundo ou online no site da Bilheteria Digital.

