CINEMA "Meu Nome é Gal": Cinema da Fundação, no Recife, recebeu pré-estreia para convidados Sophie Charlotte interpreta a "Voz de Cristal" do Brasil

A estreia nacional do filme “Meu Nome é Gal” será em 12 de outubro, com a atriz Sophie Charlotte no papel de Maria da Graça Costa Penna Burgos - a “Voz de Cristal” do Brasil. Mas o frisson do longa, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, começou com a pré-estreia para imprensa e convidados na noite dessa terça-feira (3), no Cinema da Fundação, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

Com as presenças de Sophie e de Dandara, a pré-estreia de “Meu Nome é Gal”, antes de chego ao Recife, passou por Salvador - cidade natal de Gal. Foi por lá que, entre amigos e familiares da cantora, foi dado start ao filme que conta um pouco do tanto que foi/é Gal Costa.

“(…) A alegria de estar neste projeto, alegria de poder homenagear, entender as dimensões crítica, autocrítica, pressão, expectativa, porque eu não estava sozinha, a feitura de cinema não se dá sozinha. São muitas pessoas fazendo esse filme e todas as pessoas do elenco e da equipe, em todas as suas dimensões, todas elas, todas decidiram entrar nesse projeto, abriram a agenda pra estar nisso, porque amam Gal”, enfatiza Sophie, em conversa com a Folha de Pernambuco, no pré-lançamento do filme.

O decorrer de cinco anos de produção do longa, com direito à aprovação de Gal pela escolha de Sophie, que rememorou com maestria a “musa do Tropicalismo”, finalmente chega às telas quase um ano após a morte de Gal, aos 77 anos. Era 9 de novembro de 2022, quando o Brasil perdeu - sem substituição - uma das maiorais da Música Popular Brasileira.

