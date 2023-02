A- A+

Cultura+ "Meu Nome é Gal": filme sobre Gal Costa ganha data de estreia e cartaz; saiba detalhes Com a atriz Sophie Charlote no papel da cantora, longa tem assinatura de Dandara Ferreira e Lô Politi

Gal Costa será reverenciada dias antes da data em que completaria 78 anos - se por aqui fisicamente estivesse - com o lançamento do longa "Meu Nome é Gal". A baiana morreu em novembro de 2022.



O longa, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, entra em cartaz nos cinemas do País em 21 de setembro.

Com a atriz Sophie Charlote no papel da infinda Maria da Graça Costa Penna Burgos, o longa (Paris Filmes), o filme - gravado no primeiro semestre do ano passado - vai trazer à torna parte da imensidão da vida da cantora baiana que, revolucionária desde sempre, viajou para o Rio de Janeiro para se tornar uma das maiorais da Música Popular Brasileira (MPB).

Além de dar conhecimento da data de estreia do filme, a produção também trouxe a boa nova do lançamento do cartaz do longa, colorido e com Sophie Charlote brilhante, tal qual foi Gal Costa.





Veja também

CARNAVAL 2023 Conheça o samba-enredo que vai celebrar Mestre Vitalino e o Alto do Moura na Marquês de Sapucaí