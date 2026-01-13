A- A+

MUNDO México entra para o Guinness com maior exposição de bordados e têxteis do mundo Mostra reúne mais de 3.100 peças produzidas por artesãos de todas as regiões do país e é reconhecida como patrimônio cultural de alcance global

O México foi reconhecido nesta segunda-feira (12) pelo Guinness World Records por organizar a maior exposição mundial de bordados e têxteis já registrada. A mostra reúne 3.106 peças certificadas, confeccionadas à mão por cerca de 200 artesãos das 32 entidades federativas do país, consolidando o feito como um marco cultural e turístico de alcance internacional.

Durante a cerimônia de entrega do certificado, a secretária de Turismo do México, Josefina Rodríguez, destacou o valor simbólico e histórico das obras. Segundo ela, o reconhecimento ajuda a explicar por que o país figura como o sexto destino turístico mais visitado do mundo, impulsionado pela força de suas cores, tradições e heranças ancestrais, resultado do trabalho coletivo de gerações de artesãos.

Reconhecimento internacional de uma herança ancestral

De acordo com Alfredo Arista, juiz certificador do Guinness World Records, a organização avaliou mais de 3.800 peças e validou oficialmente 3.106, todas submetidas a critérios rigorosos, como a utilização de mais de 2.000 tipos de tecidos e ampla diversidade de cores. Para o Guinness, o certificado reconhece a exposição como “incrível”, ao premiar um “pedaço da história” mexicana preservado em fios e formas.





A representante do Guinness na América Latina, Ingrid Paola Rodríguez, afirmou que a distinção tende a transformar a exposição em uma atração turística de grande impacto, com potencial de gerar visibilidade global, engajamento orgânico nas redes sociais e um novo motivo para viajar ao país.

A secretária de Cultura do México, Claudia Curiel, reforçou o caráter ancestral do bordado, definido por ela como uma memória viva transmitida de geração em geração. Segundo Curiel, trata-se de uma prática ligada a ritos de passagem, celebrações e ciclos comunitários, que ajuda a fortalecer laços sociais e identidades locais.

O evento contou ainda com a presença de artesãs responsáveis pelas obras premiadas. Gloria Espíritu de la Cruz, do estado de Puebla, descreveu o bordado como uma expressão de amor às raízes e à identidade de seu povo. Para ela, cada ponto carrega um conhecimento que não está nos livros, mas que vive nas mãos, na relação com a natureza, nas crenças e na forma de ver o mundo.

Fundado em 1955, o Guinness World Records é a organização responsável por registrar e verificar recordes relacionados a feitos humanos e fenômenos do mundo natural, reconhecidos anualmente em sua publicação internacional.

