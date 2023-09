Mia Khalifa critica vitória de Anitta no VMA e vai parar nos assuntos mais comentados do X; entenda

Nesta terça-feira (12), Anitta venceu pela segunda vez consecutiva o prêmio VMA na categoria "Melhor clipe latino" por "Funk Rave". A conquista, no entanto, foi questionada no X (antigo Twitter) pela ex-atriz pornô Mia Khalifa, que foi parar nos assuntos mais comentados da rede social.

De acordo com Mia, a colombiana Karol G deveria ter sido contemplada com o prêmio. No X, ela escreveu: “Karol G foi roubada, peço desculpas, mas a garota está lotando estádios até a capacidade máxima - qualquer decisão diferente de recompensá-la é puramente política para agradar a uma audiência mais ampla que a MTV está tentando alcançar.”

Karol G was robbed I’m sorry but the girl is filling stadiums to standing room only- any other decision than to reward her is a purely political one to placate a wider audience MTV is trying to reach