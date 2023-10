A- A+

conflito Mia Khalifa é demitida por defender Palestina em guerra com Israel e rebate chefe: "Meu erro" Ex-atriz pornô, conhecida no Brasil por ter virado meme durante CPI da Covid, comparou imagem de terroristas a um "quadro renascentista"

A ex-atriz pornô Mia Khalifa — libanesa que se tornou conhecida no Brasil em 2021, após virar meme durante a CPI da Covid — foi demitida da empresa Red Light Holland por declarar apoio ao povo palestino em meio à guerra com Israel. "Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojenta. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação da vida, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância", afirmou o empresário Todd Shapiro, por meio do Twitter.

Quem é Mia Khalifa?

Influenciadora digital e produtora de conteúdo adulto em plataformas como o Onlyfans, Mia Khalifa atuava como consultora da Red Light Holland, empresa especializada na produção e comercialização de cogumelos alucinógenos (ou "mágicos", como se diz por lá) legalizados no país europeu.

Desde o último sábado (7), Mia vem enfrentando uma série de críticas nas redes sociais por suas opiniões relacionadas ao ataque do grupo extremista Hamas no território israelense. Apoiadora declarada da causa palestina, ela chegou a comparar a imagem de terroristas em Israel a um "quadro renascentista".

"Se você olha para a situação na Palestina e não está do lado dos palestinos, então você está do lado errado do apartheid, e a história mostrará isso com o tempo", ressaltou ela, no sábado (7), após os primeiros bombardeios do Hamas contra o território israelense.

Mia Khalifa reagiu com surpresa ao recado do chefe — que anunciou publicamente sua demissão —, a quem acusou por sionismo. "Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesmo por não ter verificado se estava ou não fazendo negócios com sionistas. Meu erro", escreveu.

A guerra entre a Palestina e Israel entrou, nesta terça-feira (1), em seu quarto dia. O governo israelense afirma que encontrou, até o momento, 1,5 mil corpos no país.

O Exército israelense informou, na última segunda-feira (9), que retomou o controle de territórios no sul do país atacado pelo Hamas perto da Faixa de Gaza, cujo "cerco total" foi ordenado como resposta à ofensiva sem precedentes deste grupo islâmico palestino.

"Estamos impondo um cerco total à Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado" disse o ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, por meio de um vídeo.

Ao comentar o conflito, a atriz Mia Khalifa — que tem origem libanesa — pediu aos militantes do Hamas que virassem seus telefones para filmar as cenas da guerra na horizontal. A publicação numa rede social foi alvo de críticas. "Só quero ter certeza de que haverá imagens em 4K de meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história, mostrando como eles se libertaram do apartheid", defendeu-se ela.

Veja também

israel Do "pôr do sol perfeito" às descidas ao bunker: Gabriela Duarte relata tensão e fuga de Israel