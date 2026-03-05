A- A+

FAMOSOS Miá Mello cita pânico após interceptações de mísseis em Doha, no Catar Impossibilitada de deixar o país no Oriente Médio devido à guerra no Irã, atriz está há cinco dias em hotel

A atriz e comediante Miá Mello usou as redes sociais, na tarde desta quinta-feira (5), para relatar como tem vivenciado os últimos dias em Doha, no Catar.

A artista — que, há cinco dias, estava de passagem pelo país no Oriente Médio, voltando da Tailândia, para onde viajou a turismo com o marido, o diretor de arte Lucas Melo — está impossibilitada de deixar o local devido à guerra no Irã, nação vizinha.

Ela conta que, nesta manhã, foi surpreendida com alarmes do governo e interceptações de mísseis.

Há mais de uma semana, o espaço aéreo segue fechado no Catar — ou seja, todos os voos estão suspensos, sem previsão de retorno à normalidade nos aeroportos locais.

"A gente segue aqui no nosso tão amado hotel. Eu e Lucas estamos apaixonados pelo pessoal do hotel, que é quem acolhe a gente aqui em Doha. Estamos em segurança. Mas hoje foi um dia com bastante interceptação de míssil", contou Miá, por meio de vídeo publicado nos Stories do Instagram.

A artista se surpreendeu ao reconhecer que vem aprendendo um palavreado relacionado à guerra, algo a que ela não está habituada.

"O vocabulário que eu conquistei nesses cinco dias aqui no Catar é algo muito curioso. Mas, enfim... Hoje foi um dia que a gente deu uma assustada depois de os alarmes ressoarem no celular, o que é algo que deixa a gente super preocupado já no Brasil. Imagina aqui! Depois de umas duas horas, esse alarme ressoou de novo, e, para nossa surpresa, era para dizer que as coisas já estavam mais tranquilas", comentou ela.

Miá tranquilizou fãs, amigos e familiares ao reforçar que ela e o marido estão abrigados num lugar seguro. Os dois buscam maneiras de deixar o Catar junto à Embaixada do Brasil, que abriu um canal para pessoas em situação semelhante.

"Agora a gente entendeu que têm umas opções por terra para tentar sair daqui. A gente recebeu uma mensagem da embaixada dizendo que a Árabia Saudita flexibilizou o visto de trânsito até lá. Então, a gente já deu entrada nisso", acrescentou.

A atriz salientou que a maior preocupação dela, no momento, é com os familiares, sobretudo os filhos Nina, de 16 anos, e Antonio, de 9 — ambos estão no Brasil.

"Está todo mundo muito preocupado, e isso deixa a gente muito angustiado aqui. As crianças... Mas, fora isso, a gente está muito estável emocionalmente. A gente está conseguindo se apoiar e ter paciência para esperar o momento de sair", afirmou Miá.

