Mica Mahyá lança videoclipe do single "Bye, Tchau"; assista
Música integra "Doce Veneno", primeiro EP da carreira da cantora
Mica Mahyá lança seu primeiro videoclipe, “Bye, Tchau”, nesta sexta-feira (12). O single integra “Doce Veneno”, EP de estreia da cantora que está em fase de pós-produção com previsão de lançamento para 2026.
A letra da música autoral versa sobre o cansaço de alguém que passou tempo demais alimentando a carência do outro, sendo procurada apenas quando era conveniente. No refrão, a artista aborda a decisão de encerrar definitivamente esse ciclo e escolher a própria paz
O videoclipe foi gravado no Recanto do Ingá, em Olinda, com realização e produção do Grupo Otter. A direção é de Cibele Wagnez, que divide o roteiro com Mica Mahyá. A cantora assina ainda a direção criativa da obra.
Leia também
• Jorge e Mateus revelam data do último show antes do hiato por tempo indeterminado
• Alcymar Monteiro lança clipe de "Marcas do Que Se Foi" com nova leitura em clima de afoxé
• Paula Fernandes lança releitura de "Set Fire To The Rain" com aprovação de Adele; veja o clipe
O EP “Doce Veneno” promete trazer ao público seis faixas, sendo cinco delas inéditas. A sonoridade das canções é marcada por uma mistura de ritmos populares, como brega, bachata, reggae, afrobeat e xote, embalados pelo pop contemporâneo.
*Com informações da assessoria de imprensa.