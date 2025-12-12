Mica Mahyá lança videoclipe do single "Bye, Tchau"; assista

A- A+

Mica Mahyá lança seu primeiro videoclipe, “Bye, Tchau”, nesta sexta-feira (12). O single integra “Doce Veneno”, EP de estreia da cantora que está em fase de pós-produção com previsão de lançamento para 2026.

A letra da música autoral versa sobre o cansaço de alguém que passou tempo demais alimentando a carência do outro, sendo procurada apenas quando era conveniente. No refrão, a artista aborda a decisão de encerrar definitivamente esse ciclo e escolher a própria paz

O videoclipe foi gravado no Recanto do Ingá, em Olinda, com realização e produção do Grupo Otter. A direção é de Cibele Wagnez, que divide o roteiro com Mica Mahyá. A cantora assina ainda a direção criativa da obra.

O EP “Doce Veneno” promete trazer ao público seis faixas, sendo cinco delas inéditas. A sonoridade das canções é marcada por uma mistura de ritmos populares, como brega, bachata, reggae, afrobeat e xote, embalados pelo pop contemporâneo.



*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também