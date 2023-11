A- A+

AGENDA CULTURAL Micarê Recife e show de Péricles são destaques do roteiro do fim de semana; confira Carnaval fora de época reúne nomes conhecidos das micaretas no Centro de Convenções de Pernambuco; já Péricles é atração no Clube Português

E lá vamos nós para mais um fim de semana de shows, teatro, circo, exposições e filminhos no cinema - a fartura de sempre quando o assunto é entretenimento e diversão pelas bandas da capital pernambucana e RMR.

Tem samba para quem é do samba, com Péricles no Clube Português, e tem "folia revival", para recordar as micaretas com a "Micarê Recife" na área externa do Centro de Convenções, em Olinda.



Vai rolar também Toquinho no Teatro Guararapes, Forró na Caixa no Bairro do Recife e Lia de Itamaracá dividindo o mesmo palco com a baiana Daúde.

E ainda tem Festival de Circo, espetáculos teatrais e exposições por todos os cantos.



"Vamo combinar" que ser/estar na "capital do Nordeste" não é fácil, em se tratando de 'para onde vou hoje'? Pois a gente te ajuda. Se liga na agenda cultural do 'findi' e bora?

CINEMA



"As Marvels"

Sinopse: Capitã Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau estão envolvidas em um misterioso fenômeno em que seus poderes estão interligados, fazendo com que elas troquem de lugar sem entender a causa para tal.

"O Assassino"

Sinopse: Um neo-noir de suspense e ação baseado na série de HQs francesa escrita por Alexis Nolent (sob o pseudônimo Matz) e ilustrada por Luc Jacamon. Na trama, acompanhamos um assassino solitário, calculista e impiedoso (interpretado por Michael Fassbender) que é forçado a lidar com as consequências de um erro catastrófico cometido por ele durante um de seus serviços.

Festival de Cinema Francês

Quando: até 22 de novembro

Onde: Moviemax Rosa e Silva (Shoping ETC) - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460, Aflitos

Ingressos no site do Moviemax

Informações: (81) 3243-8256



SHOWS E EVENTOS

Cláudio Rabeca, no Forró Malagueta

Quando: Sexta-feira (10), 20h

Onde: Casa da Rabeca - Rua Bernardo Guimaraes, 440, Santo Amaro

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @casadarabeca



Maestro Spok e André Rio

Com participação de Josildo Sá e Nena Queiroga, entre outros artista

Quando: Sexta (10), 20h

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 75 (individual) na secretaria do clube

Informações: (81) 3231-5400

Festa da Misty

Quando: Sexta (10), 22h

Onde: Club Metróple - Rua das Ninfas

Ingresso R$ 50 no Sympla ou pelo número (81) 99163-1397 (WhatsApp)

Informações: @clubmetropole



Samba da Pitomba

Quando: Sexta-feira (10), 19h

Onde: Sede da Pitombeira - Rua 27 de Janeiro, 128, Carmo, Olinda

Ingressos R$ 20 no Sympla

Informações: @turmadapitombeira



Eu Me Vingo de Tu no Carnaval - Festa de 10 Anos

Com Vício Louco, DJ Sangue no Olho e Orquestra do Babá

Quando: Sexta-feira (10), 20h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casamalassombro



Projeto Seis e Meia, com Golden Boys

Abertura com Juvenil Silva

Quando: Sexta (10),

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), no Sympla

Informações: (81) 9 9488-6833

Crédito: Fabian Espinasse/Divulgação

Francisco, El Hombre - 10 anos

Quando: Sexta (10) e sábado (11), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), no site da Caixa

Informações: (81) 3425-1915

Show de DeCore (SP)

Quando: Sexta (10), às 18h | Sábado (11), às 17h | Domingo (12), às 16h

Onde: Poesia Espaço Cultural (Sexta) - Rua Vespasiano, 107, Alto José do Pinho | Taberna do Chang (Sábado) - Rua Otávio Cruz, 106, Prazeres, Jaboatão | Estelita (Domingo) - Av. Saturnino de Brito, 385, Cabanga

Ingressos R$ 10 (Sexta) | R$ 15 (Sábado) | R$ 20 (Domingo)

Informações: @decorehc

Toquinho e Camila Faustino

Abertura com Juba

Quando: Sábado (11), a partir das 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco) - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Informações: (81) 3182-8000

Crédito: Reprodução/Twitter

Micarê Recife - Carnaval Fora de Época

Com Cláudia Leitte, Bell Marques, Saulo e Durval Lelys, entre outros artistas

Quando: Sábado (11) e Domingo (12)

Onde: Área Externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 220 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 4042-8400

Crédito: Reprodução/Instagram

Péricles em "O Maior Samba do Ano"

Quando: Sábado (11), 20h

Onde: Clube Português - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Ingressos a partir de R$ 80 no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3231-5400

Show de Maciel Salu - "Ogum"

Quando: Sábado (11), 20h

Onde: Praça do Rosário - Rua Francisco Lacerda, Várzea

Acesso gratuito

Informações: @macielsalu

Baile do Andrew - Paredão Futurista

Quando: Sábado (11), 23h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casamalassombro



Lucas Mamede - Turnê Volz, Violão e Sanfona

Quando: Domingo (12), 20h

Onde: Teatro RioMar

Ingressos a partir de R$ 40 no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

Crédito: Ytallo Barreto

Lia de Itamaracá e Daúde

Quando: Domingo (12), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz

Forró na Caixa

Quando: Domingo (12), 17h

Onde: Casa Malassombro - Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Informações: @casamalassombro

TEATRO

"Uma Noite em Ritmo Quente"

Quando: Sábado (11), às 17h e 20h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 35 no site do Teatro e na bilheteria

Informações: @teatroriomarrecife



Festival de Circo do Brasil

Quando: Sexta (10) e Sábado (11), 20h e Domingo (12), 18h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Recife

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

Barra News - Gravação Ao Vivo

Com Flávio Barra e Diógenes de Lima

Quando: Domingo (12), 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos a partir de R$ 20 no site Ingresso Digital

Informações: (81) 3302-5914

EXPOSIÇÕES



Crédito: Shilton Araújo/Divulgação

Exposição "Comigo Ninguém Pode - A Pintura de Jeff Alan"

Quando: até 28 de janeiro de 2024

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915



>>> Visitação

De terça a sábado, das 10h às 20h | Domingos e feriados, das 10h às 18h

Crédito: Divulgação/BNB



"Nordeste Expandido: estratégias de (re)existir"

Quando: até 5 de janeiro de 2024

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

>>> Visitação

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos, das 10h às 16h



Mostra "Vicente Silva: a arte que se faz do cotidiano, o cotidiano que se faz arte"

Quando: até 29 de dezembro

Onde: Galeria 180Arts - Rua da Guia, 207, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @galeria180arts



>>> Visitação

De segunda a sexta, das 11h 1as 18h30 | Domingo, das 14h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

Mostra Fotográfica "Ecoar - Refletindo a Sombra Africana da Memória"

Quando: até 29 de fevereiro de 2024

Onde: Fundaj - Solar Francisco Ribeiro Pinto Guimarães (Campus Gilberto Freyre), em Casa Forte

(Av. Dezessete de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

"A Magia do Galo"

Quando: até (27) até março de 2024

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Acesso gratuito ao museu na abertura da mostra, das 19h às 21h

Informações: (81) 3355-9500



>>> Visitação ao Paço do Frevo

De terça a sexta, das 10h 1as 17h | Sábado e domingo, das 11h às 18h

Ingressos a partir de R$ 5 (meia-entrada) - e acesso gratuito às terças-feiras

"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Quando: até 26 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

