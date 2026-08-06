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CELEBRIDADES Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator junto a fotos da família 'Muito obrigado por todo amor. A senhora tem uma linda família, obrigado por me incluir na galeria de fotos', disse o ator durante chamada de vídeo com senhora de Tulsa, em Oklahoma

O ator Michael B. Jordan, vencedor do Oscar pelo trabalho em "Pecadores" (2025), surpreendeu Mary Story, uma avó que viralizou nas redes sociais após emoldurar uma imagem do astro e colocá-la ao lado das fotos de sua família.



A história repercutiu após Natalie Lauren Sims, neta de Mary, compartilhar um vídeo nas redes cobrando a avó sobre a presença do ator em sua parede.





Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator junto a fotos da família // Instagram/Reprodução

O vídeo acabou chegando no ator de "Pantera Negra", que entrou na brincadeira e fez uma chamada de vídeo com Mary, que se apresentou ao ator falando: "Olá Michael, esta é sua avó".

"Muito obrigado por todo amor. A senhora tem uma linda família, obrigado por me incluir na galeria de fotos", reagiu o ator em chamada compartilhada nas redes.





Após a ligação, Michael ainda mandou presentes para a "avó adotiva". Em outro vídeo compartilhado nas redes, Mary mostrou um colar, um pingente e uma pulseira, do designer de joias David Yurman, enviados pelo astro.

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