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Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator junto a fotos da família

'Muito obrigado por todo amor. A senhora tem uma linda família, obrigado por me incluir na galeria de fotos', disse o ator durante chamada de vídeo com senhora de Tulsa, em Oklahoma

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Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator ao lado de fotos da família Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator ao lado de fotos da família  - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Michael B. Jordan, vencedor do Oscar pelo trabalho em "Pecadores" (2025), surpreendeu Mary Story, uma avó que viralizou nas redes sociais após emoldurar uma imagem do astro e colocá-la ao lado das fotos de sua família.

A história repercutiu após Natalie Lauren Sims, neta de Mary, compartilhar um vídeo nas redes cobrando a avó sobre a presença do ator em sua parede.

 

Michael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator junto a fotos da famíliaMichael B. Jordan surpreende avó que viralizou ao pendurar quadro do ator junto a fotos da família // Instagram/Reprodução

O vídeo acabou chegando no ator de "Pantera Negra", que entrou na brincadeira e fez uma chamada de vídeo com Mary, que se apresentou ao ator falando: "Olá Michael, esta é sua avó".

"Muito obrigado por todo amor. A senhora tem uma linda família, obrigado por me incluir na galeria de fotos", reagiu o ator em chamada compartilhada nas redes.

 

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Após a ligação, Michael ainda mandou presentes para a "avó adotiva". Em outro vídeo compartilhado nas redes, Mary mostrou um colar, um pingente e uma pulseira, do designer de joias David Yurman, enviados pelo astro.

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