CELEBRIDADES Michael Douglas anuncia aposentadoria aos 80 anos: "percebi que precisava parar" "Não queria ser uma daquelas pessoas que simplesmente caem mortas no set de filmagens", afirmou ator vencedor de duas estatuetas do Oscar

Michael Douglas anunciou sua aposentadoria durante participação no Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca. O astro compareceu ao evento para apresentar uma sessão especial pelos 50 anos de "Um estranho no ninho", clássico coproduzido por Douglas e que rendeu a ele um Oscar de melhor filme.

"Tive uma carreira muito ativa. Não trabalho desde 2022, propositalmente, porque percebi que precisava parar. Trabalhei duro por quase 60 anos e não queria queria ser uma daquelas pessoas que simplesmente caem mortas no set de filmagens" afirmou o ator na noite de sábado (5) em conversa com o público.

O ator está afastado dos sets desde 2022, quando filmou "Franklin", série do AppleTV+ lançada no ano passado. Nos cinemas, foi visto pela última vez em 2023, em " Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania".

"Estou muito feliz. Gosto de só ver minha esposa (a atriz Catherine Zeta-Jones) trabalhando" continuou o ator, que admite voltar a atuar caso o projeto certo apareça. "Não estou procurando emprego. Meu jogo de golfe está melhorando."

Além do Oscar como produtor, Douglas conquistou uma estatueta de melhor ator, em 1988, pelo trabalho em "Wall Street — Poder e cobiça", de Oliver Stone. No bate-papo com o público na República Tcheca, ele demonstrou preocupação com a política norte-americana sob Donald Trump, que está "flertando com a autocracia", segundo o astro.

