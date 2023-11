Michael Douglas fala sobre câncer e problema de filho com drogas

A- A+

Michael Douglas falou sobre questões pessoais delicadas durante sua participação no Festival Internacional de Cinema da Índia, em Goa. O ator de 79 anos, que dava uma espécie de masterclass, tocou em assuntos como a sua batalha contra o câncer e o vício de seu filho, Cameron, em drogas.

“Acho que o momento mais difícil para mim foi com meu filho mais velho, Cameron, que estava na prisão, encarcerado por sete anos e meio. Ele era viciado em drogas e tinha problemas sérios. Esse foi o momento mais difícil para mim, meu coração. E sem falar em lidar com seu vício”, disse Douglas. “O problema com as drogas é que às vezes você precisa chegar ao fundo do poço antes de perceber. E no caso dele, porque ele estava envolvido com vendas, no sentido de ter dinheiro para pagar o vício das drogas, e foi pego. E então você recebe uma sentença muito severa por um delito não violento de drogas”, analisou o ator.

O astro de filmes como "Um dia de fúria" e "Instinto selvagem" disse que talvez o problema de seu filho com as drogas tenha contribuído em sua luta contra o câncer. “Isso me fez entender ainda mais profundamente o vício em drogas. Quero dizer, o vício químico em drogas e quão difícil e forte ele é, o que sua mente faz para manter esse vício”, disse Douglas.

Cameron Douglas é fruto da união de Michael Douglas com Diandra Luker, com quem foi casado entre 1977 e 2000. Em 2010, o rapaz foi condenado a cinco anos de prisão por posse e venda de metanfetaminas. Ele era viciado em cocaína e heroína. Cameron chegou a ficar dois anos na solitária por ter traficado drogas dentro da prisão. Foi solto em 2016 e chegou a escrever um livro sobre o tempo em que ficou preso.

Michael Douglas visitava o filho na cadeia regularmente. Quando recebeu um Emmy por seu papel em "Behind the Candelabra", chegou a falar sobre o assunto no seu discurso. “No início, fiquei sem dúvida decepcionado com meu filho, mas depois me vi decepcionado com o sistema. Meu filho passou dois anos na solitária”, afirmou o ator.

