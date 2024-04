A- A+

CELEBRIDADES Michael Douglas foi confundido com o avô de seu filho em universidade nos EUA O ator de 79 anos é pai de Dylan Michael, de 23, e de Caryn Zeta Douglas, de 21, ambos do seu casamento com a atriz Catherine Zeta-Jones

Leia também

• Personal, suposto pivô de separação de Belo e Gracyanne, se pronuncia: "Cansei de me calar"

• Jon Bon Jovi fala de documentário sobre sua banda: "Gosto de pensar que é sobre primeiros 40 anos"

• "Guerra civil": filme com Wagner Moura segue na liderança da bilheteria nos EUA, pela segunda semana

O ator americano Michael Douglas, de 79 anos, revelou que foi confundido com o avô de seu filho, o jovem Dylan Michael, quando o visitou na Brown University, onde ele estudava e se formou, em 2022. Atualmente, Dylan tem 23 anos.

— [Me disseram que] aquele não era o dia do avô, e sim o dia dos pais. Eu disse: 'Eu sou um pai' — contou o ator ao portal The Telegraph.





Durante a entrevista, ele refletiu sobre as vantagens e as desvantagens de ter se tornado pai mais velho. Além de Dylan, ele também é pai de Caryn Zeta Douglas, de 21 anos, ambos do seu casamento com a atriz Catherine Zeta-Jones, e Cameron Douglas, de 45 — este último, seu primogênito, foi fruto do seu relacionamento anterior, com a produtora Diandra Luker, com quem foi casado entre 1977 e 2000.

— Catherine e eu estamos juntos há 25 anos. Então foi uma boa jornada e eu tive muita sorte. Me sinto feliz com as escolhas que fiz e agora estou realmente recuando e "cheirando as rosas" um pouco mais, viajando mais — disse, a respeito da famosa "síndrome do ninho vazio", antes de pontuar que algumas atividades das quais gostava, como esquiar, estão se tornando mais difíceis conforme envelhece.

Para ele, foi "uma alegria" criar seus dois filhos mais novos, pessoas que ele considera como "seres extraordinários".

Vício do filho mais velho em drogas

No final de novembro do último ano, Michael Douglas falou sobre questões pessoais delicadas durante sua participação no Festival Internacional de Cinema da Índia, em Goa. O ator, que dava uma espécie de masterclass, tocou em assuntos como a sua batalha contra o câncer e o vício de seu filho, Cameron, em drogas.

— Acho que o momento mais difícil para mim foi com meu filho mais velho, Cameron, que estava na prisão, encarcerado por sete anos e meio. Ele era viciado em drogas e tinha problemas sérios. Esse foi o momento mais difícil para mim, meu coração. E sem falar em lidar com seu vício — disse Douglas. — O problema com as drogas é que às vezes você precisa chegar ao fundo do poço antes de perceber. E no caso dele, porque ele estava envolvido com vendas, no sentido de ter dinheiro para pagar o vício das drogas, e foi pego. E então você recebe uma sentença muito severa por um delito não violento de drogas.

O astro de filmes como "Um dia de fúria" e "Instinto selvagem" disse que talvez o problema de seu filho com as drogas tenha contribuído em sua luta contra o câncer:

— Isso me fez entender ainda mais profundamente o vício em drogas. Quero dizer, o vício químico em drogas e quão difícil e forte ele é, o que sua mente faz para manter esse vício.

Em 2010, o rapaz foi condenado a cinco anos de prisão por posse e venda de metanfetaminas. Ele era viciado em cocaína e heroína. Cameron chegou a ficar dois anos na solitária por ter traficado drogas dentro da prisão. Foi solto em 2016 e chegou a escrever um livro sobre o tempo em que ficou preso. Michael Douglas visitava o filho na cadeia regularmente. Quando recebeu um Emmy por seu papel em "Minha vida com Liberace", chegou a falar sobre o assunto em seu discurso:

— No início, fiquei sem dúvida decepcionado com meu filho, mas depois me vi decepcionado com o sistema. Meu filho passou dois anos na solitária.

Veja também

ATAQUE Cantor francês Kendji Girac gravemente ferido em ataque a tiros