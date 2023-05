A- A+

Cinema Michael Douglas receberá a Palma de Ouro Honorária do 76º Festival de Cannes Ator celebra mais de 50 anos de carreira na indústria do cinema

O vencedor do Oscar Michael Douglas, de 78 anos, receberá a Palma de Ouro Honorária no 76 Festival de Cannes, no próximo dia 16 de maio. "Depois de mais de 50 anos no ramo, é uma honra retornar à Croisette para abrir o Festival e abraçar nossa linguagem global compartilhada do cinema", celebrou o ator em comunicado oficial divulgado na manhã desta quarta-feira.

O prêmio que, de acordo com o Festival, é "em reconhecimento à sua brilhante carreira e ao seu compromisso com o cinema" já foi dado a Forest Whitaker, Agnès Varda, Jean-Pierre Léaud, Jodie Foster e Manoel de Oliveira, entre outras personalidades da indústria.

"É sempre uma lufada de ar fresco estar em Cannes, que há muito oferece uma plataforma maravilhosa para criadores ousados, audácias artísticas e excelência em narrativas. Desde minha primeira vez aqui em 1979 com The China Syndrome até minha estreia mais recente com Behind the Candelabra em 2013, o Festival sempre me lembrou que a magia do cinema não está apenas no que vemos na tela, mas em sua capacidade de impactar as pessoas ao redor o mundo", comentou Michael Douglas.

O Festival também pontua as "múltiplas causas" defendidas pelo ator para além da sua "valiosa contribuição ao cinema". "Na qualidade de Mensageiro da Paz das Nações Unidas, ele está comprometido com o desarmamento nuclear em todo o mundo desde 1998 e também é um defensor de longa data do controle de armas nos Estados Unidos", diz Cannes.

Além da entrega do prêmio para Michael Douglas, na abertura do Festival, "uma homenagem vibrante à sua carreira", também será exibido um documentário inédito de Amine Mesta chamado "Michael Douglas, o filho pródigo". O filme, segundo a sinopse oficial, "mostra como Michael, um ator e produtor como seu pai Kirk, teve que abraçar sua semelhança ao longo de sua notável carreira para afirmar sua diferença. A hora de aprender como se tornar Michael quando seu nome é Douglas".

Entre os mais de 25 prêmios que recebeu ao longo da carreira, incluindo um Oscar de Melhor Ator em 1987 por Wall Street, ao menos quatro também foram em reconhecimento ao "conjunto da obra": O Cecil B. DeMille, do Globo de Ouro, em 2004, o Honorário do César (conhecido como "o Oscar francês"), em 1998 e, depois, em 2016, e o Honorário do People's Choice Awards, em 1996.

