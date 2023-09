Michael Gambon, o 'Dumbledore' de 'Harry Potter, foi pai aos 68 anos e tinha duas mulheres

A- A+

O ator Michael Gambon, intérprete de Dumbledore na saga cinematográfica de "Harry Potter, que morreu aos 82 anos nesta sexta-feira, foi pai aos 68 anos de um filho com a amante, a designer Philippa Hart, 25 anos mais nova. O inglês mantinha dois relacionamentos públicos, um com Hart e outro com Anne Gambon, com quem era legalmente casado.

Uma sabia da outra, assim como toda a imprensa inglesa. Michael e Philippa começaram um namoro no ano 2000, durante as filmagens de "Longitude", longa em que ela trabalhou na cenografia. No início, segundo o jornal "Dailymail", Anne não lidou bem com a notícia, mas depois aceitou a situação.

Com a primeira mulher, ele foi pai de Fergus. Em 2007, nasceu o segundo filho dele, Tom, dessa vez com Philippa. Dois anos depois, quando ele já estava perto dos 70 anos, veio o terceiro filho com ela, Will.

