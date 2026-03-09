A- A+

REENCONTRO Michael J. Fox e Christopher Lloyd se reencontram 40 anos após De Volta para o Futuro Na franquia, Michael J. Fox interpretou o adolescente Marty McFly, enquanto Christopher Lloyd viveu o cientista Doc Brown

Quatro décadas após o lançamento de De Volta para o Futuro, os atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd se reencontraram e publicaram uma foto juntos nas redes sociais. O registro foi compartilhado por Fox no domingo, 8, e gerou reações de fãs da franquia.

Na legenda da publicação, o ator mencionou o encontro e lembrou a proximidade do aniversário do primeiro filme da série.

"Jantando com meu melhor amigo na praia. Ano que vem, De Volta para o Futuro completa 41 anos. Meu Deus!", escreveu. Ele também comentou a idade do colega: "O Chris vai fazer 88 anos. Isso é muita coisa!"

Lloyd respondeu nos comentários com uma frase associada ao filme "Cara, isso é demais", escreveu, acompanhado de um emoji de coração.

Na franquia, Michael J. Fox interpretou o adolescente Marty McFly, enquanto Christopher Lloyd viveu o cientista Doc Brown. A história acompanha viagens no tempo realizadas pela dupla. O filme está disponível na HBO Max.

