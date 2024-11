A- A+

Michael J. Fox falou sobre seu senso de humor e a perspectiva do diagnóstico de Parkinson, durante o baile de gala anual "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s" ("Algo Engraçado Aconteceu no Caminho para a Cura do Parkinson", em português), da Michael J. Fox Foundation.

O ator de 63 anos concedeu uma entrevista exclusiva à People, no sábado (16), durante o evento, sediado em Nova York, Estados Unidos.

Michael admitiu que não é sempre fácil manter o humor ácido pelo qual é conhecido em meio à luta contra o Parkinson. "É difícil para mim, mas preciso mantê-lo intacto."



Para ele, piadas sobre seu diagnóstico são uma maneira de "quebrar o gelo": "Vamos abraçar [o diagnóstico] e fazer a diferença", completou o ator de "De Volta para o Futuro".



O baile foi apresentado por Denis Leary, com direito a músicas de Stevie Nicks e de Fox. Ele agradeceu aos que compareceram: "Não consigo acreditar - muitas dessas pessoas eu conheço há anos e anos, e elas têm sido muito gentis comigo".



"Acho que estão vendo essa oportunidade de um grande ganho e um avanço [na pesquisa do Parkinson], e é no que estamos trabalhando", completou.

O evento arrecadou, segundo a revista americana, cerca de 116 milhões de dólares (aproximadamente R$ 672 milhões na conversão atual).

