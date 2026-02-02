A- A+

REI DO POP 'Michael': Jaafar Jackson dá vida ao tio em cinebiografia do Rei do Pop; assista ao novo trailer Com estreia prevista para 23 de abril, o filme sobre o Rei do Pop traz Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, na pele do lendário artista.

'Michael', aguardada cinebiografia de Michael Jackson, acaba de ganhar um novo trailer oficial, que avisa: "Tudo começa aqui".



No ano passado, Prince Jackson, de 28 anos, filho do Michael Jackson, comemorou nas redes sociais o lançamento do primeiro trailer de “Michael”, cinebiografia que promete revisitar a trajetória do “Rei do Pop”.

A prévia, divulgada pela Universal Pictures, emocionou fãs e familiares, marcando o início da contagem regressiva para a estreia do longa.

Em seu perfil no Instagram, Prince demonstrou entusiasmo com a produção e destacou o desempenho do primo Jaafar Jackson, que interpreta o próprio Michael no filme.

“Animado para que o mundo veja isso. Muito orgulhoso de todos os envolvidos, mas ninguém mais que meu primo Jaafar Jackson. O mundo não está preparado para você, primo”, escreveu o herdeiro do astro, que costuma preservar sua vida pessoal longe dos holofotes.

O filme “Michael” promete mergulhar na história do cantor desde os primeiros passos no grupo Jackson 5 até o auge da fama mundial, explorando também os bastidores da vida de um dos artistas mais influentes da música pop. O roteiro é assinado por John Logan, indicado ao Oscar por produções como “O Aviador” e “Gladiador”, e a direção fica por conta de Antoine Fuqua, conhecido por “Dia de Treinamento” e “O Protetor”.



Além de Jaafar Jackson no papel principal, o elenco reúne nomes como Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller e Colman Domingo, compondo um time de peso para dar vida às diferentes fases da trajetória de Michael. As gravações começaram em 2023, com a produção cercada de expectativas por parte dos fãs e especialistas, que esperam um retrato fiel da complexa jornada artística e pessoal do ícone.



Jaafar, de 29 anos, é filho de Jermaine Jackson, o terceiro irmão mais velho de Michael e integrante do Jackson 5, e cresceu cercado pelo legado musical da família. Cantor desde os 12 anos, o artista já demonstrava semelhanças físicas e vocais com o tio, o que o tornou uma escolha natural para o papel. Segundo a produção, o objetivo é oferecer uma representação autêntica e respeitosa da vida e da genialidade de Michael Jackson.

A divulgação do trailer já movimenta as redes sociais e reacende a nostalgia entre os fãs. A cinebiografia chega como uma das estreias mais aguardadas de 2026, prometendo emocionar o público com uma recriação detalhada da trajetória de um dos maiores artistas da história.

Herança

Para os filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Bigi, a herança do Rei do Pop trouxe não apenas fortuna e fama, mas também uma maldição: vícios, batalhas judiciais e a constante luta por identidade e propósito.



Quando Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos, deixou para trás um legado inigualável e uma fortuna estimada em US$ 2 bilhões, que rapidamente se transformou em motivo de disputa. Seus três filhos, então adolescentes e crianças, se viram no centro de uma batalha judicial pela tutela e gestão da fortuna.

