Ídolo Michael Jackson tinha R$ 2,7 bilhões em dívidas quando morreu em 2009 Processo judicial detalhe as dificuldades financeiras enfrentadas pelo Rei do Pop durante preparação de This Is It

Embora tenha sido um dos maiores artistas da história da música e receber milhões de dólares anualmente de seus catálogos de músicas e contratos de publicidades, Michael Jackson, supostamente gastou mais do que ganhava, acumulando uma dívida de R$ 2,7 bilhões, ao mesmo tempo que se preparava para lançar sua turnê This Is It.

Um processo no tribunal superior do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, relatou como os “ativos mais significativos” do artista estavam sujeitos a mais de R$ 2,7 bilhões em “dívidas e reivindicações de credores, com algumas das dívidas acumulando juros a taxas de juros extremamente altas e algumas dívidas inadimplentes”.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, enquanto se preparava para o lançamento da sua turnê internacional This Is It.

Na época, foi divulgado que o cantor teria ingerido uma dose letal de um potente anestésico cirúrgico, no entanto, mais tarde, o seu médico Conrad Murray foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a quatro anos de prisão.

Sua morte deixou seus bens responsáveis por uma dívida de aproximadamente R$ 223 milhões devidos ao promotor de This Is It, AEG, conforme afirmado no recente processo judicial.

O processo ainda menciona que Michael Jackson enfrentava ações judiciais em diferentes estados dos Estados Unidos, incluindo a Califórnia, onde faleceu, e em outros países.

Os credores apresentaram mais de 65 reclamações contra ele, o que gerou mais litígios.

No entanto, os executores escreveram no processo que haviam resolvido ou resolvido de outra forma a maioria das reivindicações dos credores e outras ações judiciais.

Os executores também pediram que seus advogados fossem reembolsados com dinheiro da herança do artista, por serviços jurídicos prestados em 2018, entre outras despesas.

Antes do recente processo judicial dos executores do espólio de Jackson, o contador público William R. Ackerman, testemunhou em defesa da AEG e revelou os gastos exorbitantes de Michael Jackson.

“Ele gastou muito dinheiro em joias” disse Ackerman. E acrescentou, o famoso rancho Neverland e pagamentos de juros como fatores determinantes para má saúde financeira de Jackson.

“um miniparque temático, com sua equipe de manutenção, zoológico e trem que circulava pela propriedade, também foi um grande fosso em sua renda” ainda assim “sua maior despesa foi com juros. Ele gastou um dinheiro exorbitante com juros” revelou.

Os beneficiários da herança de Michael Jackson, são sua mãe, Katherine e seus filhos: Prince, de 27 anos, Paris, de 25 anos e Blanket, de 22 anos.

Mas a herança está congelada devido a uma disputa não resolvida com a Receita Federal dos EUA, sobre uma declaração de imposto de renda de 2021, conforme relatado pelo People.

O Imposto de Renda arhumenta que o patrimônio foi “subvalorizado” e a dívida estaria em cerca de R$ 3,9 bilhões em impostos e multas.

Vale destacar que, durante sua carreira, Michael Jackson vendeu mais de 400 milhões de discos, entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1997 como membro do Jackson 5 e em 2001 como artista solo. Além de ser vencedor de 13 Grammys.

