CINEMA

Filme sobre Michael Jackson bate recorde de trailer de uma cinebiografia mais visto da história

Com direção de Antoine Fuqua, "Michael" conta com Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, na pele do Rei do Pop

Trailer de "Michael" teve mais de 116 milhões de visualizações em 24 horas

O trailer oficial de “Michael”, filme sobre a trajetória do Rei do Pop, quebrou recordes. Lançado na última quinta-feira (6), o vídeo acumulou mais de 116 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

Com esse número, a prévia se tornou a mais vista da história da Lionsgate, estúdio responsável pelo longa-metragem. Além disso, é também o trailer mais assistido entre qualquer cinebiografia musical ou show de todos os tempos.

A produção sobre Michael Jackson conseguiu superar Taylor Swift, detentora do recorde anterior. O trailer da “The Eras Tour”, que acompanha a turnê da cantora, conquistou 96,1 milhões de visualizações no lançamento.

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, interpreta o cantor na cinebiografia. O filme, que conta com direção de Antoine Fuqua, vai retratar a jornada do artista do Jackson Five até o sucesso mundial.

