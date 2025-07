A- A+

LUTO Filho de Michael Madsen se despede do ator: 'meu herói era meu pai" Atriz Virginia Madsen também lamentou a morte do irmão, astro de 'Kill Bill': 'ele era trovão e veludo'

A morte de Michael Madsen teve um impacto profundo na comunidade artística. O ator, popular por suas frequentes colaborações com Quentin Tarantino (mas também por sua extensa carreira), morreu na quinta-feira (3) aos 67 anos.



A notícia repercutiu nas redes sociais, com mensagens de celebridades e pessoas anônimas que se despediram do ator, celebrando seu trabalho. No sábado (4), Luke Madsen, um dos filhos de Michael, dedicou uma mensagem comovente ao pai em seu Instagram.

Junto com várias imagens de Luke criança ao lado do pai, o jovem escreveu.

“Os heróis de algumas pessoas usam capas e voam por aí atirando raios com os olhos. Os heróis de algumas pessoas podem enfrentar exércitos e superar qualquer coisa. Mas o meu herói usava um chapéu de cowboy. Meu herói era mais alto e mais forte do que qualquer homem que eu já conheci.”

Nas fotos, Madsen está usando o tal chapéu de cowboy ao lado do filho, mas há também outra imagem dos dois em uma motocicleta. Mais abaixo, a legenda de Luke continua.

“Meu herói me entendeu melhor do que ninguém. Meu herói é o cara mais legal e durão que eu conheço. Meu herói não era apenas um cara famoso e durão que era estrela de cinema. Meu herói era meu pai. E, nossa, ele era bom.”

No final da postagem, com evidente emoção, o filho do ator conclui: “Eu te amo, cara. Te vejo de novo algum dia. Mande lembranças para o Hudson.”





Luke referia-se a Hudson Madsen, outro filho de Michael Madsen, que morreu aos 26 anos em Oahu, em janeiro de 2022.



Na época, foi relatado que Hudson havia sido encontrado morto com um ferimento a bala. "Posso confirmar que Hudson Lee Madsen, 26, morreu com um ferimento à bala na cabeça, uma suspeita de suicídio", disse um representante do Instituto Médico Legal de Honolulu na época.



Em setembro de 2024, após 28 anos de casamento, Michael Madsen pediu o divórcio de DeAnna Madsen.



O ator de Kill Bill citou "diferenças irreconciliáveis" como o motivo da separação em documentos judiciais protocolados em Los Angeles.



Esses mesmos documentos indicam que a separação ocorreu logo após o suicídio de seu filho Hudson, incidente pelo qual o ator culpou a ex-esposa.

Além do divórcio, Michael posteriormente solicitou uma ordem de restrição por violência doméstica contra DeAnna.



"Quando as grades da prisão se fecham, é o fim de qualquer casamento ou relacionamento, e o meu não foi exceção", disse o ator em seu processo.

A despedida de sua irmã

Logo após o anúncio da morte do irmão, a atriz Virginia Madsen se despediu dele com algumas palavras profundas e sinceras. "Meu irmão Michael deixou os palcos", escreveu a atriz de "Sideways" em um comunicado compartilhado nas redes sociais.



"Ele era trovão e veludo. Travessura envolta em ternura. Um poeta disfarçado de fora da lei. Um pai, um filho, um irmão: marcado pela contradição, temperado por um amor que deixou sua marca", descreveu-o com ternura.

E ela explicou: "Não lamentamos uma figura pública. Não lamentamos um mito, mas alguém de carne e osso e um coração feroz. Que entrou na vida com força, brilho e um fogo quase ardente. Que nos deixa ecos — ásperos, brilhantes, irrepetíveis — meio lenda, meio canção de ninar."

“Vou sentir falta das nossas piadas, das risadas repentinas, da voz dele. Vou sentir falta do menino que ele era antes de se tornar uma lenda; sinto falta do meu irmão mais velho.



Obrigada a todos que nos demonstraram seu amor e sua memória.



Com o tempo, compartilharemos como planejamos celebrar sua vida, mas, por enquanto, permaneceremos juntos e deixaremos o silêncio expressar o que as palavras não conseguem.”

Virginia e Michael começaram a se apresentar em palcos de Chicago, a cidade onde nasceram e cresceram.



Os dois irmãos, que se apoiaram mutuamente nos lançamentos de seus respectivos projetos cinematográficos ao longo dos anos, apareceram juntos no falso documentário de 2007 "Being Michael Madsen", do diretor Michael Mongillo, interpretando versões fictícias de si mesmos.

