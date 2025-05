A- A+

Polêmica Michael Pitt, de "Dawson's Creek", é preso sob acusação de abuso sexual e agressão nos EUA Ao pagar fiança de US$ 100 mil, Michael Pitt foi liberado da custódia; ele teria usado tábua de madeira e tijolo para agredir ex-namorada

O ator Michael Pitt foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, sob acusações de abuso sexual e agressão. Segundo o TMZ, Pitt teria agredido sexualmente sua então namorada.

O crime teria acontecido em quatro oportunidades entre abril de 2020 e 2021. Além da violência sexual, ele teria batido na companheira em mais de uma oportunidade, usando objetos como uma tábua de madeira e um tijolo.

Ainda segundo a publicação, a polícia teria informado que tudo ocorreu na casa do ator, em Bushwick. Ele se declara inocente das acusações.

Pitt pagou fiança de US$ 100 mil e foi liberado da custódia. A próxima audiência do ator perante à justiça está marcada para 17 de junho.

À Variety, o advogado do ator disse que acredita no arquivamento do caso.

“Infelizmente, vivemos em um mundo onde alguém como o Sr. Pitt — um profissional talentoso que jamais cogitaria esses crimes — pode ser preso com base na palavra não corroborada de um indivíduo desequilibrado. Na realidade, essa alegação infundada é levantada de forma suspeita cerca de quatro ou cinco anos após o suposto incidente, numa época em que as duas partes mantinham um relacionamento totalmente consensual e voluntário”, afirmou Jason Goldman.

Michael Pitt interpretou Henry Parker na série teen "Dawson's Creek". Também ganhou projeção ao dar vida ao personagem Jimmy Darmody na série da HBO "Boardwalk Empire", além de Mason Verger na segunda temporada da série de "Hannibal".

No cinema, trabalhou em longas como incluindo "Bully", "Murder by Numbers", "Funny games" e "The Dreamers".

