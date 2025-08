A- A+

Música Michael Sullivan e UBC levam oficinas gratuitas de composição ao Recife e outras capitais do NE Nova edição do projeto Composição Plural leva encontros para Recife Fortaleza, Recife e Salvador, com foco na criação musical, voltados a novos e experientes compositores

Depois do sucesso da edição inaugural no Rio de Janeiro, o projeto Composição Plural, idealizado pelo cantor e compositor Michael Sullivan, amplia a área de atuação em sua nova edição, que agora chega a capitais nordestinas.



Com foco na formação e estímulo à criação musical no Nordeste e realizado em parceria com a União Brasileira de Compositores (UBC), o projeto chega em agosto a Fortaleza, Recife e Salvador, com dois dias de atividades gratuitas em cada cidade, voltadas especialmente a compositores em início ou em trajetória profissional.



As inscrições para cada cidade estão abertas, através dos links de cada cidade (Recife, Fortaleza e Salvador).

Com apoio e cessão dos espaços por instituições culturais locais das três capitais, os encontros ocorrerão no Teatro B. de Paiva – Hub Cultural Porto Dragão (Fortaleza), Teatro Hermilo Borba (Recife) e Cineteatro 2 de Julho (Salvador). A



s inscrições são gratuitas e abertas ao público, com foco em artistas interessados no processo de composição musical. Cada cidade receberá duas tardes de atividades, entre palestras, oficinas práticas e momentos de troca e criação coletiva.

“Legado não é o que você dá para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Essa é a minha maior motivação como compositor. E o projeto Composição Plural, com a parceria da UBC, transforma a essência melódica em composição viva”, afirma Michael Sullivan.

Programação por cidade:

Fortaleza – 19 e 20 de agosto

Local: Teatro B. de Paiva – Hub Cultural Porto Dragão

Recife – 21 e 22 de agosto

Local: Teatro Hermilo Borba

Salvador – 25 e 26 de agosto

Local: Cineteatro 2 de Julho

Formato do projeto:

Dia 1

• Palestra com Michael Sullivan (1h)

• Espaço para perguntas (30min)

• Oficina de criação (3h)

Dia 2

• Palestra com a UBC (1h)

• Oficina de criação e encerramento (2h)

Com mais de 2 mil músicas gravadas por nomes como Roberto Carlos, Tim Maia, Gal Costa, Fagner, Xuxa e outros, Michael Sullivan compartilha sua experiência de décadas no cenário musical brasileiro para inspirar e formar novas gerações de compositores.



Ao lado da UBC, o projeto reafirma seu papel educativo e democrático, oferecendo acesso gratuito a conteúdos fundamentais da arte de compor canções.

“Poder contar com a generosidade de Sullivan num projeto deste alcance é um privilégio. Sua carreira marca triunfos e vivências de um dos maiores compositores populares do Brasil, compartilhar essa experiência é uma tarefa inspiradora. Para os que estão iniciando o ofício de compor, é uma oportunidade única e imperdível. É uma das missões pilares da UBC, com seus titulares e com toda a comunidade artística”, afirma Marcelo Castello Branco, diretor-executivo da UBC.

Com entrada franca e apoio institucional dos três equipamentos culturais que recebem as atividades, a Composição Plural segue sua proposta de tornar a criação musical acessível, descentralizando o conhecimento e fortalecendo a rede de compositores e compositoras do Brasil.

Mais informações e inscrições podem ser feitas através dos canais da UBC.

Realização:

União Brasileira de Compositores (UBC)

Michael Sullivan

Espaços parceiros:

Teatro B. de Paiva – Hub Cultural Porto Dragão (Fortaleza)

Teatro Hermilo Borba (Recife)

Cineteatro 2 de Julho (Salvador)

Sobre a UBC

A União Brasileira de Compositores - UBC é uma associação sem fins lucrativos, dirigida por autores, que tem como objetivo principal a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais de músicas e a distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das mesmas, bem como o desenvolvimento cultural. A UBC foi fundada em 1942 por autores e atua até hoje com dinamismo, excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 70 mil associados, entre autores, intérpretes, músicos, editoras e gravadoras.



*Com informações da assessoria de imprensa

