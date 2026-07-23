A- A+

MÚSICA Michael Sullivan é atração do Projeto Seis e Meia, em agosto Com show de abertura de Clayton Barros, Sullivan se apresenta no Teatro do Parque no próximo dia 7 de agosto

Michael Sullivan, o compositor de hits como "Um Dia de Domingo", "Retratos e Corações" e "Um Sonho a Dois", entre outras dezenas de canções interpretadas por nomes diversos da MPB, sobe ao palco do Teatro do Parque, no próximo dia 9 de agosto, na programação do Projeto Seis e Meia.



Veterano do projeto - Sullivan esteve no Recife em maio de 2025, também pelo Seis e Meia - foi o próprio artista recifense que anunciou o show no Instagram do Projeto.













O show de abertura da noite fica a cargo do cantor, compositor e vilonista pernambucano Clayton Barros.



Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 75 via Sympla e também na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista, além da bilheteria do teatro.







Sullivan e Massadas

Foi principalmente ao lado do carioca Paulo Massadas que Michael Sullivan assinou centenas de clássicos da Música Popular Brasileira, conhecidos em vozes consagradas como Gal Costa, Joana, Tim Maia, Sandra de Sá e Roberto Carlos, entre outros.



Cantor e compositor, Sullivan é também produtor em projetos diversos, com destaque para os discos feitos para Xuxa, no auge da carreira da apresentadora infantil nos anos de 1980/1990.





SERVIÇO

Projeto Seis e Meia, com Michael Sullivan

Abertura da noite com Clauton Barros

Quando: Sexta, 8 de agosto, a partir das 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

A partir de R$ 75 via Sympla, loja Vagamundo do Shopping Boa Vista e bilheteria do teatro

Informações: @projetoseisemeiarecife

Veja também