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MÚSICA Michael Sullivan revisita clássico de Tim Maia em versão reggae com Alma Djem Compositor divide os vocais com Marcelo Mira em nova leitura de "Me Dê Motivo", com videoclipe e novos arranjos

Um clássico da música brasileira ganha nova roupagem pelas mãos de quem o criou. Michael Sullivan se une ao Alma Djem para lançar uma versão reggae de “Me Dê Motivo”, composição assinada por Sullivan e Paulo Massadas e eternizada na voz de Tim Maia.

A releitura, disponível nas plataformas digitais, traz o compositor dividindo os vocais com Marcelo Mira, vocalista da Djem, com videoclipe gravado no estúdio de Sullivan. Na direção, Rafa Andrade e na produção, Zal Creator.

A parceria nasceu do interesse de Marcelo Mira em compor com Sullivan. Apresentados por Edison Coelho, os dois iniciaram sessões de criação que renderam cinco músicas inéditas.



Uma delas, “Passarinho”, foi gravada pelo Alma Djem no especial Acústico em São Paulo, lançado em 2025.

Ouça “Me Dê Motivo”:

Releitura para novas gerações

Durante o processo, Sullivan resgatou “Me Dê Motivo” ao violão e sugeriu uma versão em reggae. A banda aceitou o desafio, mas fez questão de contar com a participação do compositor nos vocais.

“Entre um café, um bolo e muito reggae, recebi o Alma Djem na minha casa, ou melhor, no meu estúdio. Quando ouvi ‘Me Dê Motivo’, percebi que a canção podia ganhar uma nova vida no reggae. A música precisa evoluir, encontrar outros caminhos e continuar fazendo sentido para novas gerações. Foi um privilégio gravar essa versão e dividir os vocais com o Alma Djem”, afirma Michael Sullivan.

Lançada em 1983, “Me Dê Motivo” foi um dos primeiros sucessos da parceria entre Sullivan e Paulo Massadas, dupla à frente de canções como “Whisky a Go-Go”, “Um Dia de Domingo”, “Deslizes”, “Amor Perfeito” e “Lua de Cristal”.



Ao longo da carreira, Sullivan teve composições gravadas por artistas como Roberto Carlos, Gal Costa, Alcione, Roupa Nova e Ivete Sangalo. Em 2020, entrou para o Latin Songwriters Hall of Fame.

Inspiração

A releitura também representa um momento marcante para Marcelo Mira, que cresceu ouvindo os sucessos da dupla de compositores e vê na colaboração uma oportunidade para o Alma Djem.

“Cresci ouvindo a música dos anos 1980 e 1990; Sullivan e Massadas fazem parte da formação do meu DNA artístico. Quando ele sugeriu a regravação de ‘Me Dê Motivo’ em reggae e ainda topou participar, percebi que seria um marco na trajetória do Alma Djem. É uma grande responsabilidade, mas nada se compara à alegria de ter o Sullivan endossando e participando dessa releitura”, diz Marcelo Mira.

A produção e os arranjos são de William Magalhães, líder da Banda Black Rio, que já trabalhou com artistas como Gilberto Gil e Marina Lima. O músico também assina o arranjo de “Dois”, composição de Sullivan gravada por Paulo Ricardo.

Criado em Brasília no fim dos anos 1990, o Alma Djem mistura reggae, pop, rock e música brasileira.



Atualmente, a banda divulga “Estrela”, nas rádios, e o especial Acústico em São Paulo, que reúne 30 canções e participações de Maneva, Vitor Kley, Falamansa, Atitude 67 e Roberta Campos.

Confira o vídeoclipe:

Serviço

"Me Dê Motivo", em versão reggae

Por Michael Sullivan e Alma Djem

Onde: Canal no Youtube de @AlmaDjem

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