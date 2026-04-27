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CINEMA "Michael" tem melhor fim de semana de estreia da história das biografias musicais O longa arrecadou US$ 217 milhões no primeiro fim de semana nas bilheterias mundiais, sendo US$ 97 milhões somente nos Estados Unidos e Canadá

"Michael", filme sobre a história de Michael Jackson que estreou nos cinemas na última quinta-feira, 23, quebrou um recorde e se tornou a melhor estreia de todos os tempos para uma cinebiografia musical.

Segundo dados do Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 217 milhões (cerca de R$ 1,086 bi, na conversão atual) no primeiro fim de semana nas bilheterias mundiais, sendo US$ 97 milhões (R$ 485 milhões) somente nos Estados Unidos e Canadá.

O filme, uma biografia autorizada do Rei do Pop e estrelada por seu sobrinho, Jaafar Jackson, superou números globais de títulos como "Bohemian Rhapsody", que registrou US$ 124 milhões (R$ 620 milhões). Contando somente a bilheteria norte-americana, fica à frente também de "Straight Outta Compton: A História do N.W.A"., que alcançou US$ 60 milhões no primeiro fim de semana e era o antigo detentor do recorde.

O Brasil está entre os mercados que mais contribuíram para os bons números do filme da Universal Pictures. Segundo informações divulgadas pelo Deadline, a arrecadação do título no País no primeiro fim de semana ficou em US$ 8,2 milhões, atrás de EUA/Canadá, Reino Unido (US$ 15,6 milhões), França (US$ 10,2 milhões) e México (US$ 9,7 milhões).

Dirigido por Antoine Fuqua, "Michael" recebeu críticas mistas da imprensa especializada, com alguns analistas observando que o longa omite aspectos menos convenientes da vida do Rei do Pop. Mesmo assim, o público se mostra empolgado com o lançamento, que traça a história de sua ascensão pautada na relação conflituosa com o pai, Joe Jackson (Colman Domingo).

Tratando-se apenas das bilheterias de 2026, o único filme a superar a arrecadação de "Michael" até o momento é "Super Mario Galaxy: O Filme", que fez estrondosos US$ 372,5 milhões ao redor do mundo na abertura. A animação segue em cartaz.

Algumas passagens que ficaram de fora de "Michael" incluem as acusações de pedofilia que eclodiram em 1993 e a presença de personagens como Janet Jackson, que não autorizou o uso de sua imagem, e Diana Ross, que precisou ser cortada por "questões legais", segundo a atriz Kat Graham.

"Michael" está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.

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