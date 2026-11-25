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AULA-ESPETÁCULO Michel Alcoforado transforma antropologia em espetáculo para investigar os códigos da vida social Com humor, histórias e referências a Ariano Suassuna, antropólogo apresenta "Coisa de Rico: Outras Histórias" neste sábado (28), no Teatro Guararapes, em Olinda

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O que a maneira de se vestir, os hábitos de consumo, as relações de poder e até as pequenas convenções do cotidiano revelam sobre a sociedade brasileira?

É por essas pistas que o antropólogo Michel Alcoforado conduz “Coisa de Rico: Outras Histórias”, espetáculo que chega a Pernambuco neste sábado (28), às 20h, no Teatro Guararapes, em Olinda.

Entre narrativas pessoais, conceitos acadêmicos e boas doses de humor, a apresentação leva a antropologia para fora das salas de aula e propõe uma leitura mais atenta das relações sociais. A direção artística é assinada por Batman Zavareze.

O formato tem uma referência assumida: as aulas-espetáculo de Ariano Suassuna, que aproximavam literatura, música, pensamento e teatro sem estabelecer fronteiras rígidas entre conhecimento e entretenimento.

A partir dessa inspiração, Michel constrói uma apresentação que não pretende reproduzir uma palestra convencional nem se prender às estruturas tradicionais de uma peça teatral.

“Eu sou um cara das fronteiras. Não consigo me enquadrar e acho que a fronteira é um lugar confortável, potente e perigoso. É justamente esse lugar que me interessa. Se alguém do teatro vier me cobrar alguma coisa, eu posso dizer que sou antropólogo. Se um antropólogo vier me cobrar, eu digo que estava fazendo alguma coisa no teatro. É nessa fronteira que essa aula-espetáculo existe”, afirma.

A herança de Suassuna

A escolha do modelo também passa pela capacidade de traduzir ideias complexas sem esvaziar seu conteúdo. Michel recorre a pensadores e pesquisas que atravessam sua formação, mas procura estabelecer pontes com experiências reconhecíveis pelo público.

A intenção é fazer circular o conhecimento antropológico em outros ambientes, aproximando a reflexão acadêmica de quem nem sempre tem acesso a esse repertório.

“Quando a gente fala em aula-espetáculo, a gente fala de Suassuna. Ele é uma referência muito clara para mim. Existe uma dimensão de tradução que me interessa muito. Ao longo do espetáculo, cito vários intelectuais, alguns de forma explícita e outros que estão ali, atravessando o pensamento. Meu papel é, de alguma maneira, atravessar esses conhecimentos e levá-los para outros públicos”, explica.

Para Batman Zavareze, a aproximação com Suassuna surgiu antes mesmo do encontro com o antropólogo. Em 1995, quando ainda estudava design, o diretor assistiu a uma aula-espetáculo do escritor no Recife.

A memória daquela experiência voltou à tona quando conheceu Michel e identificou uma possibilidade de levar ao palco uma proposta semelhante de diálogo entre pensamento e arte.

“Suassuna transformava a pororoca da academia em arte, tudo junto e misturado. Ele pegava um assunto intelectualizado e transformava aquilo em duas horas de um espetáculo leve. Quando conheci o Michel, imediatamente me veio à cabeça aquela experiência”, conta.

O corpo também entra em cena

A construção do espetáculo exigiu adaptar a comunicação de Michel às particularidades da linguagem teatral. O trabalho envolveu exercícios de corpo e voz, movimentação, ritmo, pausas e composição visual.

A preparadora corporal e de elenco Érika Montanheiro participou desse processo, enquanto o estilista Antônio Castro, da Foz, desenvolveu um figurino especialmente para a apresentação.

A preocupação era construir uma presença cênica sem apagar as características que fazem do antropólogo um comunicador. “Quando vi o Michel vestido para o espetáculo, pensei imediatamente em uma coisa: ele estava vestido de Michel Alcoforado”, observa Batman.

Conhecido também pelo best-seller “Coisa de Rico”, no qual investiga os hábitos e os códigos de distinção das elites brasileiras, Michel amplia o território de observação nesta nova experiência.

A riqueza continua no horizonte, mas divide espaço com questões relacionadas a pertencimento, desigualdade, cultura e às convenções que organizam a convivência social.

No percurso, entram em cena noções como alteridade, contexto, observação participante e construção de sentidos.

A apresentação também dialoga com a tradição da antropologia brasileira, tendo Roberto DaMatta entre as referências que ajudam a pensar as particularidades do país.

Em vez de apresentar conceitos como definições isoladas, Michel parte de histórias e situações cotidianas para mostrar como eles operam na prática.

“Eu quero expandir a ideia do que é um intelectual público, do que é teatro, do que é uma aula e até do que serve um livro. Esse é, para mim, o papel da antropologia: alargar os conceitos que temos sobre as coisas”, diz.

Rir para enxergar os privilégios

O humor funciona como ferramenta de observação e crítica. Ao abordar os sinais de riqueza, os mecanismos de diferenciação e as encenações de status, o antropólogo chama atenção para comportamentos que, muitas vezes, passam despercebidos justamente por estarem incorporados à rotina.

A graça, nesse caso, não está apenas nas histórias contadas, mas também na possibilidade de reconhecer e questionar as convenções que sustentam determinadas hierarquias.

“Boa parte da riqueza no Brasil se constrói sobre uma performance. E o único jeito de começar a destruir uma performance é rindo dela”, resume.

Idealizado e apresentado por Michel Alcoforado, “Coisa de Rico: Outras Histórias” tem direção artística de Batman Zavareze, que acumula trabalhos em turnês de Marisa Monte, Roberto Carlos e Ney Matogrosso, além de projetos como as cerimônias dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a abertura da COP28, em Dubai.

O roteiro foi elaborado em parceria com Afonso Capellaro, profissional com passagens por programas como “Greg News”, “Que História É Essa, Porchat?”, “Esquenta!” e “Vídeo Show”. A produção é da Queremos!.

SERVIÇO

"Coisa de Rico: Outras Histórias", com Michel Alcoforado

Quando: sábado (28), às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 75, à venda no Cecon Tickets

Instagram: @michelalcoforado

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