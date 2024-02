A- A+

BBB24 Michel critica corte de cabelo feito por Davi no BBB 24: "Será que fez de propósito?" O professor ficou preocupado com a reação do namorado fora da casa

O trabalho de Davi como barbeiro dentro do BBB 24 foi questionado. O baiano fez o corte de cabelo de Michel, que não curtiu o resultado e ficou preocupado com a reação do namorado fora da casa.

O professor comentou com Yasmin, Leidy Elin, Pitel, Wanessa, Lucas Henrique e Rodriguinho na área externa da casa. "Gente, vocês estão falando que isso está bom? O Brasil tá vendo! Vocês são todos falsos, eu perguntei se ficou ruim e vocês falaram que não. Será que o Davi fez isso de propósito?", brincou Michel.

Os brothers e sisters perto do professor riram da situação e Michel continuou: "O Renato [namorado] deve estar morrendo".

Michel chegou a fazer a comparação de que seu cabelo ficou parecido com a noz gigante do filme 'A Era do Gelo'.

"Por isso que eu não deixo ninguém cortar o meu cabelo", afirmou Rodriguinho em tom descontraído.

