BBB24 Michel é o 11º eliminado do programa, com 70,33% dos votos Em paredão com Davi e Alane, professor mineiro deixou o BBB24 nesta terça-feira (5)

Após três Provas do Anjo consecutivas - e o mesmo número de imunidades -, além de ter acumulado pouco mais de R$ 200 mil em prêmios no programa, o professor mineiro Michel, 33, foi eliminado do BBB24 em noite de paredão triplo nesta terça-feira (5).



Com 70,33 % dos votos do público, Michel chegou à berlinda por indicação do Líder Lucas. Alane (0,94%) e Davi (28,73%) completaram o paredão da semana.



O motorista de aplicativo baiano, 21, atendeu ao Big Fone e foi direto para a eliminação, já a modelo paraense Alane, 24, foi a mais votada pela casa, com seis votos.



Além do trio, Yasmin Brunet também foi levada ao paredão no contragolpe de Davi, mas na Prova Bate e Volta conseguiu se livrar do risco de deixar o reality neste terça-feira.









Michel, onze vezes inscrito no BBB

Professor de Geografia, e atualmente estudande de Veterinária, Michel já havia tentado pelo menos onze vezes entrar no reality global.



Foram exatamente onze inscrições para ingressar no Big Brother Brasil até conseguir realizar o sonho de participar da 24ª edição do programa.



Momentos antes do anúncio da eliminação, em conversa na casa, mo mineiro assegurou estar tranquilo com a história construída durante sua permanência no reality.

"Tô muito tranquilo por causa do meu jogo, eu sei que tem coerência, essas coisas todas", afirmou o brother, que complementou não carregar nenhum medo dentro do programa.

