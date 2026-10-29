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famosos Michel Melamed comenta reconciliação com Letícia Colin: 'Quem não se flexibiliza, quebra' Para ele, o tempo separado de Letícia permitiu que ele tivesse "ter um olhar mais artístico para a própria vida", o que o levou a entender seus erros e o ensinou a ser mais flexível como marido

Meses depois de reatar seu casamento com Letícia Colin, em janeiro de 2026, Michel Melamed deu mais detalhes sobre a separação e a reaproximação da esposa. Em entrevista, o ator falou um pouco sobre o que sentiu durante o afastamento, revelando que ficou "sem chão" quando a parceira pediu para se separar, em 2024.

"Achávamos que íamos ficar juntos para sempre. Éramos jovens, com filho [Uri, 6], muito apaixonados e casados. E separamos. Ela quis separar inicialmente. Eu perdi o chão e fiquei desolado Foi uma queda livre, e eu sofri muito", contou Melamed durante participação no Provoca, programa da TV Cultura apresentado por Marcelo Tas.

"A Letícia me ensina coisas infindáveis. Eu posso enumerar a quantidade de coisas que ela me ensina na vida, mas, nessa separação, a porrada que eu levei foi um grande ensinamento", seguiu.

Para ele, o tempo separado de Letícia permitiu que ele tivesse "ter um olhar mais artístico para a própria vida", o que o levou a entender seus erros e o ensinou a ser mais flexível como marido. "Quem não se flexibiliza quebra. O outro tem um monte de coisa para mostrar e, ao fim, é bom estar junto."

De acordo com o ator, ele e Letícia começaram a se reaproximar romanticamente após repensarem o que queriam construir com a relação. Segundo ele, o conselho dado por um padre quando ele ainda era adolescente incentivou a nova tentativa de casamento.

"‘Se você quer casar para ser feliz, não case. Se você quer casar para fazer o outro feliz, aí sim’", recordou Melamed. "A gente tentou separar, a gente queria separar, mas não deu. Não foi possível porque nossa vida é muito melhor juntos."

A própria Letícia chegou a comentar a reconciliação em junho, durante participação no Saia Justa, do GNT. "Estou com o Michel há 10 anos e tem coisas que eu penso: ‘Agora entendi o que ele falou’, porque as coisas levam tempo", disse ela à época "Estou achando ótimo envelhecer e ter um pouco mais de paciência. [Vivi] um luto dessa separação do Michel, para depois me reencontrar com ele. Eu precisava finalizar quem eu era no momento em que eu não compreendia, que não dava conta, para poder recomeçar."

Na mesma entrevista, a atriz ainda disse que o casal viver em casas separadas ajudou a fortalecer o casamento depois da reconciliação. "É uma logística mais trabalhosa com filho pequeno, mas tem sido importante a gente preservar espacialmente o que cada um precisa, ele é organizado, eu sou caótica."

Melamed e Letícia começaram a namorar em 2015 e passaram a morar juntos no ano seguinte, oficializando a união poucos meses depois. O casal tem um filho, Uri, nascido em 2019.

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