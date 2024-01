A- A+

BBB 24 Michel repreende Davi por fala homofóbica: "pega muito mal"; brother pede desculpas Durtante a treta com Nizam, Davi o chamou de "viado" e foi criticado por colegas de confinamento

A discussão acalourada entre Davi e Nizam após a indicação ao paredão deste domingo (14) continuam dando o que falar. O termo pejorativo usado por davi durante a briga, ao dizer "Eu sou homem, não sou viado", foi criticado por colegas de confinamento.



"Cuidado com o que você fala... porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria... Eu tô aqui por isso também, porque a gente luta pra caralho pra não ter isso", repreendeu Michel.

"Eu tava estressado, mas não foi de algum modo querer te machucar. Me desculpe aí! Eu te respeito muito, te acho um cara bacana pra caramba e não tenho nada contra você, sua personalidade. O que vale é a amizade e é o que importa, independente do seu gênero, sexo, ou o que for!", desculpou-se Davi.

