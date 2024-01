A- A+

VINHO Michel Teló faz aniversário e chama atenção com adega gigante em mansão; veja fotos Cantor sertanejo, casado com Thais Fersoza, mantém coleção com milhares de garrafas de vinho, em casa que já pertenceu a Bruna Marquezine

Michel Teló comemorou o aniversário, no último domingo (21), com uma festa em casa, ao lado dos amigos e familiares mais próximos. O local da celebração de seus 43 anos de idade chamou atenção: o cantor assoprou as velas e partiu o bolo — junto à atriz e apresentadora Thais Fersoza, com quem é casado, e aos filhos Melinda, de 7 anos, e Teodoro, de 6 — em frente à adega gigante que mantém dentro de sua mansão, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Apaixonado por vinhos, o cantor sertanejo possui uma coleção com milhares de rótulos que vem garimpando, aos poucos, durante as viagens que realiza ao redor do mundo — em turnê ou de férias.

No último ano, aliás, ele tirou uns dias de folga ao lado da mulher para conhecer vinícolas no Uruguai. A paixão também é compartilhada por Thais. "Se tem um programa que eu amo, esse tá entre os que mais amo! Tocar nas uvas, saber as histórias da região, conhecer o processo todo de produção, engarrafamento… E, claro: a degustação", comentou a atriz, à época.

Mansão pertenceu a Bruna Marquezine

Desde o fim de 2023, Michel Teló e Thais Fersoza estão de endereço novo. O casal vive na mansão avaliada em R$ 15 milhões, e que pertenceu anteriormente a Bruna Marquezine — e também já serviu de residência a Flávia Alessandra e a Otaviano Costa. A casa tem 890 metros quadrados de área e fica num condomínio de luxo onde também moram André Marques, Juliana Paes e outros famosos.

Em 2020, quando Bruna Marquezine ainda era dona do pedaço, a decoração da casa viralizou na internet. O tamanho da propriedade e a decoração chamaram a atenção dos internautas durante a quarentena, já que naquela fase alguns artistas passaram a mostrar alguns cliques de suas residências por conta do isolamento devido à pandemia.

O imóvel é dividido em três andares e tem quatro suítes, sala de cinema, salão de jogos, academia, adega, piscina aquecida e um terraço com vista para o bairro da Barra da Tijuca.

