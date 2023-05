Micheli Machado, a Suellen de "Auto Posto", valoriza trajetória cômica na tevê

A- A+

Micheli Machado se considera uma ótima equilibrista. A atriz, que voltou ao ar com a segunda temporada de “Auto Posto”, do Comedy Central, precisou de um bom jogo de cintura para conciliar sua agenda profissional recentemente. Além de gravar a série de comédia, ela também se dedicou à reta final dos trabalhos da segunda parte de “Todas as Flores”, que está disponível no Globoplay. “Foi uma dupla jornada, mas, quando a gente faz o que ama, se dedica e vai atrás para fazer dar certo. Precisei mudar a chavinha bem rápido entre os trabalhos”, afirma.

Nesta nova temporada, Micheli retorna na pele da divertida Suellen, que integra o quadro de funcionários do Auto Posto Amigos do Nelson. Com o ex-fiscal Roberval, papel de Paulo Tiefenthaler, sedento por vingança e cada vez mais perto de ficar livre da cadeia, Nelson, de Walter Breda, vê o futuro de seu velho posto sem bandeira cada vez mais ameaçado.

“É um projeto que tenho muito carinho e que já está dentro de mim. Então, é fácil chegar na Suellen. Ela é bem parecida comigo, mas tem um humor mais ácido. Além disso, ela tem uma voz mais grave, é mais corcunda. Ela precisa saber se impor para lidar com um patrão abusivo como o Nelson. Fiquei muito feliz de conseguir realizar essa segunda temporada”, explica.

A série, que também pode ser vista no Paramount+, conta com Nill Marcondes, Neusa Borges, Rita Cadillac e Grace Gianoukas no elenco. Em seu segundo ano na produção, Micheli valoriza as longas horas de trabalho ao lado dos colegas de cena. “É um trabalho em que temos muito respeito pelos colegas. É uma equipe muito unida. Ficávamos no sol das 6 até as 19h. Era uma rotina puxada, mas todo mundo junto, se ajudando e cuidando um do outro”, elogia.

A trama de “Auto Posto” engrossa uma longa relação entre Micheli e o Comedy Central. A atriz, que é casada com o também ator Robson Nunes, já esteve em outros projetos de humor do canal. A comédia, inclusive, é uma área em que Micheli se sente bastante à vontade. “Voltar para a comédia é sempre bacana e gostoso. Me sinto à vontade e feliz de realizar projetos cômicos. Tenho um casamento muito feliz com o Comedy Central e espero que dure por muitos anos”, vibra.

