A- A+

Reality Michelle Barros assume ter sentimentos por Shia Phoenix em "A Fazenda 17" Jornalista soltou a declaração para os demais participantes durante dinâmica do programa

A participante de A Fazenda 17, Michelle Barros, fez uma declaração que ninguém esperava no último domingo (19). A jornalista contou para os colegas do programa sobre seu interesse por Shia Phoenix.

"O Brasil já sabe que eu tenho sentimentos pelo Shia. Expus isso para o Brasil e não vi necessidade de expor para a casa porque não devo satisfação a vocês", soltou.

O envolvimento dos dois já era assunto dentro da casa. E a polêmica é que ambos já possuem relacionamentos fora do reality.

"Acho que a Michelle falou tudo. Continuo atrás do prêmio para ajudar minha família", continuou Shia.

Mesmo com a declaração, Michelle Barros garantiu que os dois continuarão amigos. "Decidimos que não teremos nada, a não ser nossa relação de amizade, até que a gente saia daqui e resolva tudo", finalizou.



Vale lembrar que a vida amorosa da jornalista chama atenção desde a sua entrevista ao programa Superpop, de Luciana Gimenez, em abril deste ano, quando revelou que vive uma união estável com um homem que passa grande parte do tempo fora do país.

Veja também