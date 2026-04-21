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anúncio Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez após romance em "A Fazenda 17" Ela já é mãe de Arthur França, de 26 anos

A jornalista Michelle Barros e o ator Shia Phoenix anunciaram na segunda-feira, 20, que estão à espera de um filho. O casal compartilhou a novidade em uma publicação nas redes sociais.



"Estamos grávidos! Vamos compartilhar tudo por aqui com vocês", escreveu Michelle ao divulgar fotos ao lado do parceiro. Nas imagens, os dois aparecem juntos em meio à natureza.



Michelle já é mãe de Arthur França, de 26 anos, de um relacionamento anterior. Já Shia Phoenix será pai pela primeira vez.





O anúncio foi celebrado por seguidores, colegas de profissão e fãs do casal.

Relação começou em reality

O relacionamento entre Michelle e Shia teve início durante a participação dos dois no programa A Fazenda 17, exibida no ano passado. Após o fim do programa, eles decidiram seguir juntos e assumiram o romance publicamente.



Michelle Barros ficou conhecida pelo trabalho como jornalista na TV, onde atuou por 12 anos em programas como Hora 1, SP1, SP2, Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil.



Já Shia Phoenix participou de produções como Reis (2023), A Rainha da Pérsia (2024), A Vida de Jó(2025) e Amor em Ruínas (2026).

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