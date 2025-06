A- A+

FAMOSOS Michelle Loreto, do "Bem Estar", se casa com diretor da Globo; saiba como foi a cerimônia A jornalista pernambucana distribuiu bolo de rolo para os convidados e vestiu conjunto de blazer e calça

A jornalista pernambucana Michelle Loreto oficializou, neste sábado (31), sua união com Alexandre Mattoso, diretor-geral do programa “Encontro”. A cerimônia civil foi restrita a familiares e amigos próximos.

A noiva e os convidados compartilharam momentos do casamento nas redes sociais. “Quando tudo sai do jeito que você queria”, escreveu a apresentadora do quadro “Bem Estar”.

Michelle dispensou o tradicional vestido de noiva. Ela subiu ao altar vestindo um conjunto de blazer e calça de alfaiataria em linho, com um acessório de renda na cabeça. Já o noivo usou um terno azul.



Quem também brilhou na cerimônia foi Aurora, filha de 1 ano e 7 meses do casal. A pequena surgiu com um look combinando com as roupas dos pais: um casaco branco por cima de um vestido azul.

Fazendo valer suas raízes, Michelle Loreto distribuiu bolo de rolo na festa. O doce tipicamente pernambucano substituiu o tradicional bem-casado como lembrancinha para os convidados.



Veja também