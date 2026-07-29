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PET Michelle Melo faz dueto com "cachorro cantor" e diverte o público nas redes sociais Em um vídeo publicado no Instagram, o cão Tobe parece acompanhar a cantora com uivos no refrão do brega "A Primeira Vez"

Acostumada a dividir o microfone com grandes nomes do brega, a cantora Michelle Melo ganhou um parceiro musical inusitado. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a artista pernambucana aparece cantando ao lado do cachorro Tobe.

O pet já havia viralizado nas redes sociais ao acompanhar com uivos o refrão da música “A Primeira Vez”, brega que fez sucesso na voz da paraense Anna de Oliveira. Na companhia de Michelle Melo, o cão voltou a mostrar seu talento em um trecho da mesma canção.



A publicação no Instagram conquistou rapidamente os internautas, que deixaram comentários surpresos com Tobe. “Esse cachorro tem que ser investigado pela Nasa. Nunca tinha visto cachorro cantando”, escreveu um seguidor.

“Aí já é sucesso! Que dia será o lançamento da música dele?”, perguntou uma fã do “cãotor”. “Ela arrumou uma segunda voz de sucesso”, disse outra seguidora de Michelle Melo.



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