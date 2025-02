Michelle Melo comanda trio do brega no Galo da Madrugada e traz convidadas

A- A+

No Carnaval do Recife, que prima pela diversidade, cabem todos os gêneros. No Galo da Madrugada, que “abre a folia recifense” no Sábado de Zé Pereira, não poderia ser diferente. Neste sábado (1º), o brega – gênero que vem ganhando destaque no Brasil – estará devidamente representado.

A cantora Michelle Melo comandará o trio do brega no desfile do Galo e contará com três participações, representantes femininas do brega pernambucano: Carla Alves, Isa Falcão e Noara Marques.

Para quem não lembra, Carla Alves ficou conhecida na banda Kitara e Isa Falcão é ex-integrante da banda Espartilho. E representando a nova geração, Noara Marques.

Influenciadores ligados ao movimento brega na internet também marcarão presença no trio de Michelle Melo: Ítalo Lima, Vovô do Passinho, Karla do Barui, Gago Elizeu e David Mancini.

