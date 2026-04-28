A- A+

BREGA Michelle Melo e Eliza Mell comandam palco da segunda edição do Bacurau Brega Clube Bacurau Brega Clube promove "Tunel do Tempo do Brega" no Clube das Pás, nesta quinta-feira (30)

Do clássico ao contemporâneo, o brega segue em movimento nos palcos pernambucanos e, dessa vez, será em um dos templos nostálgicos da música no Recife que o gênero vai dar as caras, em mais uma edição do Bacurau Brega Clube, marcado para esta quinta-feira (30) no Clube das Pás.



Por lá, Michelle Melo e Eliza Mell, nomes veteranos do brega na cidade, ocupam o palco da festa que traz como tema "Túnel do Tempo do Brega". Os DJ's Val e Seu Vilela completam a line-up da noite - tomada por memória afetiva de hits românticos.









Produzido pela Bacurau Produções, o evento tem início a partir das 22h e está com ingressos à venda no site Shotgun, a partir de R$ 60.

SERVIÇO

2ª edição do Bacurau Brega Clube, com Michelle Melo e Eliza Mell

Quando: Quinta-feira (30), às 22h

Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande

Ingressos a partir de R$ 60 no site Shotgun

Informações: @casabacurau

Veja também