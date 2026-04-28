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BREGA

Michelle Melo e Eliza Mell comandam palco da segunda edição do Bacurau Brega Clube

Bacurau Brega Clube promove "Tunel do Tempo do Brega" no Clube das Pás, nesta quinta-feira (30)

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Michelle Melo e Eliza Mel são atrações da 2ª edição do Bacurau Brega ClubeMichelle Melo e Eliza Mel são atrações da 2ª edição do Bacurau Brega Clube - Foto: Michelle Melo (@thaiinon / Thainon) e Eliza Mel (Reprodução/Instagram)

Do clássico ao contemporâneo, o brega segue em movimento nos palcos pernambucanos e, dessa vez, será em um dos templos nostálgicos da música no Recife que o gênero vai dar as caras, em mais uma edição do Bacurau Brega Clube, marcado para esta quinta-feira (30) no Clube das Pás.

Por lá, Michelle Melo e Eliza Mell, nomes veteranos do brega na cidade, ocupam o palco da festa que traz como tema "Túnel do Tempo do Brega". Os DJ's Val e Seu Vilela completam a line-up da noite - tomada por memória afetiva de hits românticos.

 

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Produzido pela Bacurau Produções, o evento tem início a partir das 22h e está com ingressos à venda no site Shotgun, a partir de R$ 60.

SERVIÇO
2ª edição do Bacurau Brega Clube, com Michelle Melo e Eliza Mell
Quando: Quinta-feira (30), às 22h
Onde: Clube das Pás - Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande
Ingressos a partir de R$ 60 no site Shotgun
Informações: @casabacurau

 

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