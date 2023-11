A- A+

DIA NACIONAL DO BREGA Michelle Melo, em audiência sobre o brega em Brasília: "Isso é dar dignidade ao nosso movimento" Cantora participou de audiência que debateu a importância do ritmo para instituição do Dia Nacional do Brega

A instituição do Dia Nacional do Brega foi pauta na Câmara dos Deputados nesta terça-feira (21), em Brasília, durante audiência pública realizada para debater o projeto de autoria do deputado federal Pedro Campos (PSB-PE), pensado para implementação de políticas públicas para fortalecimento do ritmo na cena da música nacional.

Composta pelo deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ), presidente da Comissão de Cultura, e ainda pela deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e pelo parlamentar pernambucano, a audiência também levou à Capital Federal artistas do Estado, entre eles, a cantora Michelle Melo e o cantor Conde Só Brega.



Em sua fala, Michelle Melo trouxe à tona a importância do brega ocupando espaços de poder.





"Hoje, colocar os pés aqui em Brasília é realmente mostrar o que é política pública. Quando um deputado articula a nossa entrada no Congresso Nacional é que se dispõe a dizer: eu quero esse povo junto, construindo com o legislativo. Isso é dar dignidade ao povo e ao nosso movimento", salientou a artista.

Também estiveram presentes no encontro a Secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura, Roberta Cristina Martins, o professor, pesquisador e autor do livro “Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim: A Música Brega em Pernambuco", Thiago Soares.

Crédito: Chico Ferreira/Divulgação

Anderson Neiff, Brega Bregoso, Nega do Babado e Thiago Gravações foram outros nomes que marcaram presença no ato.

“Hoje o dia é para ouvir"

Autor do Projeto de Lei que pretende instituir o Dia Nacional do Brega, o deputado pernambucano Pedro Campos encabeçou os debates desta terça-feira em Brasília, inclusive solicitando ao Ministério da Cultura informações acerca dos incentivos e políticas públicas de valorização do movimento.



“Encaminhamos ao Ministério questionamentos sobre a possibilidade de abertura de novos editais e ações de incentivo voltados especificamente para o movimento Brega, no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva”, ressaltou o parlamentar, que seguiu com sua fala em defesa do brega.

Crédito: Chico Ferreira/Divulgação

“Hoje o dia é para ouvir. Fiz um compromisso enquanto deputado federal de lutar para que a voz do povo estivesse em Brasília e eu tenho certeza que o brega traz essa voz. Precisamos fortalecer a cadeia cultural e econômica impulsionadas pelo movimento brega no Brasil”, pontuou.

O Projeto de Lei

A data quatorze de fevereiro, aniversário de Reginaldo Rossi, foi sugerida pelo deputado Pedro Campos para celebrar anualmente o estilo musical.



“O brega se nacionalizou, quer seja pelo legado do nosso rei Reginaldo Rossi ou pelos novos movimentos como o Tecnobrega e o Brega Funk", destacou Campos.



Ainda sobre a data, o deputado afirmou que o brega tem "eco em vários estados", trazendo como exemplos o Pará e a Paraíba.



"É um ritmo que entrou muito nas periferias e, principalmente, nas grandes cidades do nordeste. Nosso objetivo maior é dar voz a essas periferias, aqui em Brasília, para que elas nos apontem o caminho para a concepção de política pública para o segmento”, completou o parlamentar.

