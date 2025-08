A- A+

RELATO Michelle Melo sofre tentativa de assalto no Recife; cantora alertou sobre o perigo nas redes sociais A cantora, um ícone do brega romântico, fingiu desmaio para escapar da situação

Michelle Melo sofreu uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (4). A cantora usou suas redes sociais para relatar como escapou da situação.

"Conseguiram não, na hora eu fingi que tinha desmaiado. Ainda bateram, bateram, bateram...Não sei como não quebraram o vidro", disse a cantora.

Michelle Melo é um ícone do brega romântico em Pernambuco, tendo se consolidado no início dos anos 2000 com a Banda Metade. Os hits da artista, "Baby Doll", Lua de Mel", e tantos outros, são usados até hoje como referências ao brega recifense.

A tentativa de assalto aconteceu por volta das 19h, em um sinal localizado na Avenida Sul, sentido Afogados, na Zona Sul do Recife. Michelle estava indo para um show em São Lourenço da Mata quando passou pela situação.

O carro da cantora é blindado e, por isso, a estratégia utilizada por Michelle para resistir ao assalto foi relativamente segura. Não seria fácil quebrar os vidros.

Segundo Michelle, a tentativa de assalto foi realizada por duas pessoas, um homem e uma mulher. Ambos estavam armados.

"Foram duas pessoas, uma na frente do carro, com uma arma, e uma mulher batendo aqui do lado do vidro", explicou a cantora.

Nervosa, a cantora deixou o aviso nas suas redes sociais com o intuito de alertar pessoas que podem passar pelo mesmo local.

Apesar do susto, a "Madonna do Brega" seguiu para o show na Festa de Agosto, que celebra o padroeiro de São Lourenço da Mata, São Lourenço Mártir.

Por volta das 21h30, a cantora já estava subindo ao palco.





