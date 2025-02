Michelle Trachtenberg, estrela de "Gossip Girl" e "Buffy, a Caça-Vampiros", morre, aos 39 anos

A- A+

A atriz Michelle Trachtenberg, conhecida por papeis na tevê e no cinema, como em “Gossip Girl” e “Buffy, a Caça-Vampiros” morreu, nesta quarta (26), aos 39 anos de idade.

Segundo alguns veículos de mídia, como The Post e e ABC News, Trachtenberg foi encontrada morta pela sua mãe, por volta das 8h, em um apartamento em Nova York, perto do Columbus Circle.

A causa da morte ainda é desconhecida, mas, é sabido que a atriz passou, recentemente, por um transplante de fígado, o que pode ter gerado complicações.

Michelle Trachttenberg estreou como atriz mirim, com papéis em projetos da Nickelodeon, como "The Adventure of Pete & Pete" e o filme "Harriet the Spy".





Veja também